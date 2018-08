Was für ein Drama in Fürth. Nach 120 Minuten musste sich die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 1:2 gegen Borussia Dortmund geschlagen geben. Zwei Last-Minute-Treffer sorgten für die Wende, nachdem Sebastian Ernst das Kleeblatt mit 1:0 in Front gebracht hatte. BVB-Neuzugang Axel Witsel erzwang die Verlängerung, 30 Minuten später war es Marco Reus, der in der 120. Minute auf 2:1 stellte. © Sportfoto Zink / WoZi