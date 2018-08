Dreifacher Terodde schießt Köln zum Heimsieg

KÖLN - Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel ist Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln endgültig in der 2. Liga angekommen. Neben dem unglücklichen Remis der SpVgg Greuther Fürth endete auch das Aufeindertreffen zwischen Magdeburg und Ingolstadt remis.

Ließ es dreimal klingeln: Kölns dreifacher Torschütze Simon Terodde. © Marius Becker/dpa



1. FC Köln - Erzgebirge Aue 3:1 (1:1)

Mit dem ersten Heimsieg der Saison hat der 1. FC Köln vorerst die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Dank dreier Tore von Simon Terodde besiegte der Bundesliga-Absteiger am Samstag den FC Erzgebirge Aue mit 3:1. Terodde brachte die Hausherren in Führung (26. Minute), Clemens Fandrich (29.) gelang aber der schnelle Ausgleich. Doch nach Teroddes zweitem (69.) und drittem Tor (89.) war Aue geschlagen. Köln ist nach drei Liga-Spielen unbesiegt, die Sachsen dagegen warten weiter auf ihren ersten Sieg.

Der 30 Jahre alte Terodde hatte gegen Aue erstmals in dieser Zweitliga-Saison den Vorzug vor Jhon Cordoba erhalten. Schon beim 9:1-Pokaltriumph gegen BFC Dynamo hatte der frühere Zweitliga-Torschützenkönig viermal getroffen. Gegen Aue hatte Köln aber deutlich mehr Mühe. Die Gäste standen geschickt in der Defensive und ließen die Gastgeber trotz spielerischer Überlegenheit nur selten zu Chancen kommen.

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 2:2 (0:0)

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt 1:1 (1:1)

Der 1. FC Magdeburg wartet weiter auf den ersten Zweitliga-Sieg seiner Fußball-Historie. Der Aufsteiger musste sich gegen den FC Ingolstadt mit einem 1:1 begnügen. Die Gastgeber gingen durch Abwehrspieler Denis Erdmann nach 29 Minuten in Führung. Sonny Kittel (43.) gelang vor 20.000 Zuschauern noch vor der Pause der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich.

Magdeburg war 45 Minuten lang die dominierende Mannschaft. Zwei Treffer durch Christian Beck (3.) und Nils Butzen (12.) fanden zurecht keine Anerkennung. Von Ingolstadt war spielerisch kaum etwas zu sehen. Dafür rieben sich die Schanzer mit internen Diskussionen und harter Gangart selbst auf. Kittels Ausgleich ging eine aktive Abseitsposition von Tobias Schröck und Stefan Kutschke voraus, wobei sie Magdeburgs Torhüter Jasmin Fejzic behinderten. Sie blieb aber ungeahndet.

Auch nach dem Wechsel investierten die Gastgeber mehr, allerdings blieben die zwingenden Chancen nun aus. Ingolstadt gelang es immer besser, das Spiel vom eigenen Strafraum fern zu halten. Nach vorn ging beim früheren Bundesligisten aber nicht viel.

