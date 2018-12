Straubing gegen Nürnberg, Niederbayern gegen Franken, Raubkatze gegen Raubkatze: Wenn die Thomas Sabo Ice Tigers am Sonntag ab 19 Uhr zu den Straubing Tigers müssen, braucht das Team von Martin Jiranek dringend einen den nächsten Sieg. Wie das gelingt verrät NZ-Sportredakteur Florian Jennemann im Bandencheck!Was bisher geschah: Steven Reinprechts Moment für die Ewigkeit dauerte rund 20 Minuten. Er selbst verdrückte ein paar Tränen, Tochter Mette noch einige mehr. Diese 20 Minuten, in denen die Magie dieses Ausnahmespielers nochmal Nürnbergs Arena bestimmte, gaben dem Team einen Schub. Über dem Eis hing zum ersten Mal die Nummer 28, sie bleibt dort nun für immer. Auf dem Eis zeigten die Ice Tigers eine sehr couragierte Leistung und bezwangen den Deutschen Meister München mit 4:1. Was der Sieg wert ist, wird sich aber erst am Sonntag (19 Uhr) in Straubing zeigen. © Sportfoto Zink / ThHa