Duisburg kann noch punkten - Walpurgis-Nacht beim Jahn

Der Zweitliga-Freitag: Zebras sind einem Sieg nahe - Dresden überzeugt - vor 3 Stunden

Der MSV Duisburg hat seine Misere vorerst gestoppt und den Sprung des 1. FC Union Berlin an die Tabellenspitze verhindert. Maik Walpurgis feierte in Regensburg unterdessen einen perfekten Einstand als neuer Dynamo-Coach.

Mutige Zebras: Der MSV Duisburg hat im Abstiegskampf einen Achtungserfolg erzielt. © dpa / Annegret Hilse



Mutige Zebras: Der MSV Duisburg hat im Abstiegskampf einen Achtungserfolg erzielt. Foto: dpa / Annegret Hilse



Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie kam der zuvor noch torlose Revierklub aus Meiderich in einer packenden Schlussphase zu einen 2:2 in Berlin. Die Union-Führung durch Akaki Gogia (44. Minute) drehten zunächst Cauly Oliveira Souza (77.) und Richard Sukuta Pasu (83.). Unions Verteidiger Florian Hübner (90.+1) sorgte noch für den Ausgleich. Trotz des Punkts bleibt das Gäste-Team des unter Druck stehenden Trainers Ilija Gruew Letzter. Die Köpenicker indes verpassten es durch die Punkteteilung, zumindest vorübergehend auf Platz eins zu springen.

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Maik Walpurgis ist ein optimaler Einstand als neuer Trainer von Dynamo Dresden geglückt. Nur drei Tage nach seiner Vorstellung als Nachfolger von Uwe Neuhaus führte Walpurgis den sächsischen Traditionsverein zu einem 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. Ausgerechnet der langjährige Regensburger Aias Aosman (22. Minute) und nach dem Seitenwechsel Dario Dumic (52.) trafen vor 13.629 Zuschauern für die auf Stabilität bedachten Dresdner gegen den Jahn, der somit die zweite Niederlage in Folge kassierte.

dpa