Durchwachsene Vorbereitung: Ice Tigers unterliegen Kloten

Wilson-Team verliert mit 1:4 zum Auftakt des Mercedes-Benz-Rent-Cups - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nicht, dass das in zwei Wochen noch von Interesse sein wird, aber aufsehenerregend erfolgreich ist die Vorbereitung der Thomas Sabo Ice Tigers weiterhin nicht: Gegen den EHC Kloten unterlag die Mannschaft um Patrick Reimer am Freitagabend vor 3397 Zuschauern mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Viele Bemühungen blieben vergebens: Gegen den EHC Kloten war für die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitagabend nichts zu holen. © Sportfoto Zink / ThHa



Viele Bemühungen blieben vergebens: Gegen den EHC Kloten war für die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitagabend nichts zu holen. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



An diesem Samstag werden sie natürlich trotzdem wieder Schlange stehen und geduldig darauf warten, dass sich ihre Trikots und Autogrammkarten mit den Schriftzügen des neuen Ice Tigers-Jahrgangs füllen. Ab 12 Uhr wird die Mannschaft in einem Autohaus in der Kressengartenstraße 14 präsentiert, Filmchen werden gezeigt, danach wird viel geschrieben. Für viele Fans ist dieses kleine Sommerfest der Höhepunkt der Vorbereitung. Und sehr wahrscheinlich wird niemand danach fragen, was da eigentlich am Abend zuvor in der Arena Nürnberger Versicherung passiert ist.

Eishockey-Nürnberg freut sich auf die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga. Das Frühjahr endete unglücklich, aber immerhin mit einem Viertelfinalspiel. Der Sommer begann zurückhaltend, endete aber mit den aufsehenerregenden Verpflichtungen der potenziellen Top-Verteidiger Tom Gilbert und Taylor Aronson. Auf dem Papier sind die Chancen der Ice Tigers, den Briefkopf endlich durch eine entscheidende Zeile zu erweitern, sicherlich nicht gesunken. Von dieser Euphorie war am Freitagabend nach einem ordentlich heißen August-Tag erst etwas zu spüren, als sich der Gästeblock füllte.

Die Fans des EHC Kloten hatten etwas länger gebraucht, entledigten sich aber gleich nach ihrer Ankunft in der ersten Drittelpause ihrer Trikots und feierten den Spielverlauf. In der 90er Jahren definierte ihr Klub in der Schweiz noch Spitzenklasse. Nach ein paar Umbenennungen und Beinahe-Pleiten (man kennt das in Nürnberg), sind die Ansprüche auf ein gesundes Maß geschrumpft. Umso erstaunlicher war, mit welcher Leichtigkeit die Mannschaft von Cheftrainer Pekka Tirkkonen die Ice Tigers in deren Arena dominierte.

Immer wieder die Kühlbox

Thierry Bader (6. Minute), Verteidiger Serge Weber (38.), Roman Schlagenhauf (49.) und Denis Hollenstein (53.) nutzten Abstimmungsprobleme in der Nürnberger Abwehr und die bereits von den Turnieren in Südtirol und Sheffield bekannten Disziplinlosigkeiten konsequent aus. Weber traf in Überzahl, Hollenstein, als sich zwei Ice Tigers auf der Strafbank ausruhen mussten.

Auf der anderen Seite ließen sich Patrick Reimer, Steven Reinprecht und Leo Pföderl immer wieder neue Varianten einfallen, den Puck im letzten Moment doch noch am Tor vorbeizuspielen. Einzig Milan Jurcina, der in den Playoffs so sehr vermisste Verteidiger, traf nach feiner Vorarbeit von Dane Fox aus der Drehung (49.).

Zum Schluss legte sich der junge Tim Bozon noch mit Patrick Reimer an. Überraschend war das nicht. Bozons Vater Philippe hat einst für Mannheim gespielt.

Sebastian Böhm