Düsseldorf duelliert sich mit Dortmund - VfB muss beim VfL ran

Zeitgleich spielt Augsburg bei der Hertha - vor 2 Stunden

DÜSSELDORF - Der BVB will die am Samstag perfekt gemachte Herbstmeisterschaft mit einem Sieg bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf vergolden. In Wolfsburg gastiert ein wiedererstarkter VfB Stuttgart, der sich weiter von der Abstiegszone entfernen möchte.

Fortuna Düsseldorf will den Schwung vom Sieg gegen Freiburg ins Heimspiel gegen den BVB mitnehmen. Foto: Federico Gambarini



Tabellenführer Borussia Dortmund will seinen Höhenflug mit zuletzt sechs Siegen auch in Düsseldorf fortsetzen, geht aber mit großem Respekt in die Partie. "Die Fortuna hat einen klaren Plan. Sie sind vor allem im Konterspiel sehr gefährlich. Da müssen wir eine gute Absicherung in unserem Spiel haben", warnte Sportdirektor Michael Zorc.

Favre hofft, dass seine Mannschaft die Torchancen wieder besser nutzt als zuletzt bei den knappen Siegen gegen Schalke (2:1) und Bremen (2:1). "In den vergangenen Spielen hat etwas die Präzision gefehlt", kommentierte der Schweizer. Gelingen der Borussia in den beiden letzten Spielen vor der Winterpause gegen Düsseldorf und Mönchengladbach noch zwei Siege, wäre es die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte.

Stuttgart mit Gentner nach Wolfsburg

Kapitän Christian Gentner steht im Aufgebot des VfB Stuttgart für das Auswärtsspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg. Nach dem Tod seines Vaters am Samstag trat der 33-Jährige am Montag mit seinen Teamkollegen die Reise nach Niedersachsen an, wie der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage mitteilte.

Es ist davon auszugehen, dass der Mittelfeldspieler auch in der Startelf stehen wird. "In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. "Es spricht für seine persönliche Identifikation mit unserem Klub und die außergewöhnliche Beziehung der Familie Gentner zum VfB, dass Christian in beiden Partien spielen wird. Seine Entscheidung verdient tiefen Respekt."

Fuggerstädter fahren in die Hauptstadt

Fußball-Bundesligist Hertha BSC erwartet für das Duell mit dem FC Augsburg keinen seiner zuletzt angeschlagenen Stammspieler zurück im Team. Sowohl Salomon Kalou (Risswunde) als auch Arne Maier (Infekt) fehlten am Sonntag im Training. Lediglich Florian Baak könnte für das letzte Heimspiel des Jahres am Dienstag (20.30 Uhr) wieder eine Option sein, berichtete Trainer Pal Dardai am Sonntag. "Für uns ist die Pause gut", sagte der Coach mit Blick auf die kurze Winterunterbrechung in knapp einer Woche angesichts zahlreicher Verletzungen. "Was merkwürdig ist, dass wir keine muskelverletzten Spieler haben, sondern angeschlagene Spieler. Das ist nicht schön. Wir akzeptieren es, aber hoffentlich lernen wir daraus."

