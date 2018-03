Düsseldorf gewinnt in Duisburg und ist auf Aufstiegskurs

Aue erkämpft sich einen Punkt in Berlin - Regensburg bezwingt Sandhausen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf ist dem sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. Der Spitzenreiter der 2. Liga setzte sich am Sonntag beim Verfolger MSV Duisburg mit 2:1 durch. Jahn Regensburg gewann gegen den SV Sandhausen, Erzgebirge Aue erreichte ein 0:0 bei Union Berlin.

Fortuna Düsseldorf gewann am Sonntag mit 2:1 beim MSV Duisburg und vergrößerte den Abstand in der Tabelle auf den 1. FC Nürnberg auf fünf Punkte. © Ina Fassbender/dpa



Fortuna Düsseldorf gewann am Sonntag mit 2:1 beim MSV Duisburg und vergrößerte den Abstand in der Tabelle auf den 1. FC Nürnberg auf fünf Punkte. Foto: Ina Fassbender/dpa



MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

Der sechste Aufstieg von Fortuna Düsseldorf in die Fußball-Bundesliga rückt immer näher. Nach dem 2:1 (1:0) am Sonntag beim MSV Duisburg hat der Tabellenführer mit 50 Punkten fünf Zähler Vorsprung vor dem 1. FC Nürnberg und neun vor dem drittplatzierten Aufsteiger Holstein Kiel.

Rouwen Hennings mit seinem neunten Saisontor in der 41. Minute und Takashi Usami (88.) machten vor 28.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion den Sieg perfekt. Hennings scheiterte in der 65. Minute mit einem Schuss an die Latte. Die beste MSV-Chance vor dem 1:2 durch Boris Tashchy (90.) vergab Kingsley Onuegbu (72.).

Jahn Regensburg - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Der SSV Jahn Regensburg um Doppeltorschütze Joshua Mees schnuppert in der 2. Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsplätzen. Die Oberpfälzer gewannen gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0) und rückten bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten Holstein Kiel heran.

Mees (28./52. Minute) erzielte am Sonntag die Tore für die Regensburger, die im Sommer aus der 3. Liga aufgestiegen waren. Vor 11.885 Zuschauern untermauerte der Jahn seine Heimstärke. Nach dem Anschlusstreffer durch Sahin Aygünes (60.) musste Regensburg in einer umkämpften Schlussphase aber um den Sieg bangen. Sandhausen bleibt als Tabellensiebter ebenfalls in Schlagweite des Relegationsranges.

Union Berlin - Erzgebirge Aue 0:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat die Chance verpasst, noch einmal auf Tuchfühlung an die Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga zu gehen. Die Eisernen kamen am Sonntag gegen den abstiegsgefährdeten FC Erzgebirge Aue über ein 0:0 nicht hinaus. Damit bleibt Union als Tabellen-Achter sechs Zähler hinter dem Dritten Holstein Kiel.

Die Auer, die kurz vor Schluss durch Cebio Soukou sogar die große Siegchance besaßen, sind nun zwar fünf Spiele nacheinander ungeschlagen. 30 Punkte bedeuten aber weiterhin Relegationsplatz 16. Union gab vor 21.788 Zuschauern nach zuvor zwei Heimsiegen im eigenen Stadion erstmals wieder Punkte ab.

Zu den Spielberichten der Partien vom Freitag und Samstag bitte hier entlang.

loc