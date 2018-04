Düsseldorf schlägt FCI klar - Duisburg holt wichtigen Sieg

Fortuna gewinnt deutlich mit 3:0 und stößt das Tor zur Bundesliga weit auf - vor 22 Minuten

DÜSSELDORF - Fortuna Düsseldorf hat mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht: Mit 3:0 fertigten die Rheinländer den FCI ab. Aue steckt nach einer Niederlage gegen Duisburg weiterhin im Keller, dem 1. FC Kaiserslautern hilft derweil nur noch ein Wunder.

Fortuna Düsseldorf hat nach einem 3:0 gegen Ingolstadt den Vorsprung an der Spitze der 2. Bundesliga ausgebaut. © Jonas Güttler/dpa



Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 3:0 (2:0)

Fortuna Düsseldorf nimmt wieder Kurs Richtung Fußball-Bundesliga. Die Rheinländer beendeten am Sonntag mit dem 3:0 (2:0) gegen den FC Ingolstadt ihre Serie von drei Niederlagen. Nach den Treffern von Rouwen Hennings (7. Minute), Niko Gießelmann (39.) und Robin Bormuth (65.) hat der Zweitliga-Tabellenführer 56 Punkte.

Vor 33.925 Zuschauern nutzten die Fortuna-Profis ihre Chancen konsequent. Wie groß der Punkteabstand nach dem 31. Spieltag sein wird, klärt sich am Montag (20.30 Uhr) in der Spitzenbegegnung zwischen dem Tabellendritten Holstein Kiel (49) und dem zweitplatzierten 1. FC Nürnberg (51).

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 1:3 (0:0)

Der MSV Duisburg hat mit einem wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt seine Negativserie gestoppt. Beim ebenfalls abstiegsgefährdeten FC Erzgebirge Aue gewann der zuvor in sechs Spielen sieglose MSV am Sonntag mit 3:1 (0:0). Nach einer schwachen ersten Halbzeit sorgten vor 11.950 Zuschauern Kevin Wolze (56. Minute/90.+1) jeweils per Foulelfmeter und Boris Tashchy (64.) für den elften Saisonerfolg der Gäste.

Sie haben als Tabellen-Zehnter nun vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Die durch Dimitrij Nazarov (83.) erfolgreichen Gastgeber rutschten nach ihrer zweiten Niederlage nacheinander auf Platz 13 ab. Aue rangiert nur noch zwei Zähler vor dem Tabellen-16. FC St. Pauli.

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga praktisch keine Hoffnung auf den Klassenerhalt mehr. Der Tabellenletzte verlor am Sonntag mit 0:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden und hat drei Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Der viermalige deutsche Meister droht nun bereits am kommenden Freitag im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld zum ersten Mal in die Drittklassigkeit abzustürzen.

Erich Berko erzielte am Sonntag vor 26.851 Zuschauern den Treffer für Dynamo (79.). Dresdens Kapitän Marco Hartmann sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte (84.). Für die Gäste war es ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Jahn Regensburg - FC St. Pauli 3:1 (2:0)

Aufsteiger Jahn Regensburg kann weiter den im deutschen Fußball einzigartigen Durchmarsch von der vierten Liga bis in die Bundesliga schaffen. Die Oberpfälzer besiegten am Samstag den abstiegsbedrohten FC St. Pauli, der die Partie nach zwei Roten Karten mit neun Spielern beenden musste, mit 3:1 (2:0). Der Jahn verkürzte den Rückstand auf den Tabellendritten Holstein Kiel zunächst auf zwei, auf Nürnberg auf vier Punkte.

Marco Grüttner brachte die Regensburger gegen St. Pauli auf die Siegerstraße. © dpa



Marco Grüttner (10. Minute), Sargis Adamyan (21.) und Joshua Mees (48.) erzielten vor 15.210 Zuschauern die Tore. St. Pauli droht auf Platz 16 unverändert die Relegation. Zudem flogen Stürmer Sami Allagui (45.+2/Tätlichkeit) und der eingewechselte Cenk Sahin (75./grobes Foulspiel) vom Platz. In Unterzahl kämpften die Gäste vergeblich, nur Johannes Flum traf (53.).

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Liga einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Absteiger kam am Samstag beim SV Sandhausen trotz einer guten Leistung nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und hat als Vorletzter drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Partie vor 10.269 Zuschauern war geprägt von umstrittenen Entscheidungen des Referees.

Vor dem 1:0 für die Gastgeber durch Denis Linsmayer (10. Minute) hatte der Ball möglicherweise die Torauslinie überschritten, der Foulelfmeter durch Tobias Kempe zum 1:1 (50.) hätte wegen eines vorherigen Fouls an Tim Knipping nicht gegeben werden dürfen.

1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin ist auch im vierten Spiel nacheinander im eigenen Stadion nicht über ein Remis hinaus gekommen und kann sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht entscheidend absetzen. Die Eisernen trennten sich vom 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0) und stehen als Tabellenneunter vier Zähler vor Relegationsrang 16.

Prekärer ist die Situation für die Heidenheimer, die drei Runden vor Saisonschluss nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone haben. Vor 21.124 Zuschauern in der "Alten Försterei" brachte Nikola Dovedan die Gäste in Führung (58. Minute). Union bestimmte lange die Partie, kam aber durch den eingewechselten Kenny Prince Redondo (74.) nur zum Ausgleich.

dpa