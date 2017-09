Düsseldorf wieder Tabellenführer - Darmstadt nur mit Remis

NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Mittwoch gegen Aufsteiger Jahn Regensburg und führt nun wieder die Tabelle an. Düsseldorfs Konkurrent Darmstadt 98 musste sich hingegen mit einem Remis beim 1. FC Heidenheim begnügen.

Manchmal muss man für die Punkte auch mal einstecken: Benito Raman (r) und Fortuna Düsseldorf gewannen am Mittwochabend mit 1:0 gegen Jahn Regensburg. Foto: Roland Weihrauch/dpa



Fortuna Düsseldorf - SSV Jahn Regensburg 1:0 (0:0)

Fortuna Düsseldorf ist die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Mittwoch gewann die Mannschaft von Friedhelm Funkel das Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 1:0 (0:0). Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:3 gegen Fürth) markierte Emir Kujovic (54. Minute) den Siegtreffer für die Fortuna.

Beide Teams präsentierten sich vor 19.380 Zuschauern laufstark, waren in der Offensive aber lange harmlos. Im zweiten Abschnitt agierte Düsseldorf druckvoller, Kujovic war aus kurzer Distanz im Anschluss an einen Freistoß erfolgreich. Der Regensburger Joshua Mees (68.) vergab die Chance zum möglichen Ausgleich.

1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 2:2 (1:1)

Der SV Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Bundesliga-Absteiger kam am Mittwoch nicht über ein glückliches 2:2 (1:1) beim 1. FC Heidenheim hinaus und rutschte vom zweiten auf den dritten Rang ab.

Neuzugang Nikola Dovedan köpfte den FCH in der 32. Minute in Führung, der kurz zuvor eingewechselte Ben Halloran erzielte den zweiten Treffer für die Gastgeber. Artur Sobiech (35.) und Aytac Sulu (85.) glichen für Darmstadt zweimal aus. Die nach der Pause lange klar überlegenen Heidenheimer verließen dank des Unentschiedens vor 10.500 Zuschauern in der Voith-Arena den Relegationsplatz.

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)

Arminia Bielefeld hat den Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander und drei Spielen ohne Sieg feierte die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene am Mittwoch einen 2:0 (0:0)-Erfolg bei der SG Dynamo Dresden.

Die Treffer vor 26.864 Zuschauern erzielten Andreas Voglsammer in der 80. Minute nach einem groben Abwehrfehler von Dresdens Sören Gonther und Patrick Weihrauch in der Nachspielzeit (90.+2). Bielefeld kommt nun auf 13 Punkte nach sieben Spielen und stellte wieder den Kontakt zur Spitze her. Die Dresdner warten seit dem Auftaktspieltag auf den zweiten Heimsieg und holten bisher insgesamt nur acht Punkte.

