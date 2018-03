Effizient und erfolgreich: Wie die Ice Tigers das Siegen lernten

NÜRNBERG - In der Playoff-Serie gegen Köln fand Nürnberg wieder zu seinem effektiven Erfolgsstil zurück - das Ergebnis eines langen Prozesses, wie der Blick auf die Arbeit von Coach Rob Wilson und seine Schützlinge verrät.

Von Körperlichkeiten ihrer Gegner lassen sich die Ice Tigers längst nicht mehr verunsichern. Auch dass die Franken nun ihre Nerven behalten, gehört zur Erfolgsformel des Nürnberger Teams. Foto: F.: Marius Becker/dpa



Was er unternimmt, um Eishockey zumindest für kurze Zeit aus dem Kopf zu checken, das hatte er schon einmal verraten. Dabei ging es aber um die Zeit nach dem letzten Playoff-Spiel. An diesem Sonntag aber ging es um die Zeit zwischen zwei Playoff-Spielen. Und auch diese zudem sehr knapp bemessene Zeit verbrachte Rob Wilson damit, sich andere Eishockeyspiele anzusehen. "Es ist vielleicht ein wenig seltsam", sagte der Cheftrainer der Ice Tigers. Er wusste, dass er sich das "vielleicht" hätte sparen können.

Wilson ist einer jener Trainer, deren Arbeit man als "akribisch" bezeichnen müsste, wenn sich inzwischen nicht jeder Trainer, der ein Laptop nutzt, um sich eine Taktiktafel zu bestellen, selbst als akribisch beschreiben würde. Als Angestellter der Ice Tigers gehört es zu seiner Jobbeschreibung, dass er sich alle Spiele seiner Schützlinge live von der Bank aus ansieht. Danach nimmt er die Aufzeichnungen dieser Spiele auseinander, zerstückelt sie in gelungene und misslungene Aktionen, versucht nachzuvollziehen, was sein Trainerkollege unternommen hat und gibt seiner Mannschaft so die Möglichkeit, sich auch zwischen den Playoff-Spielen zu verbessern.

Akribische Vorbereitungen des Trainers

Zuletzt hat er das in zwölf Spielen sechsmal getan. Und wenn er den Ice Tigers nicht beim Spielen oder beim Trainieren zugesehen hat, hat er sich den drei anderen Viertelfinalserien gewidmet. Hat er denn wirklich alle 15 Spiele angesehen? "Ja", sagte Wilson, "alle. Nur so kann ich abschalten." Ach so.

An fünf dieser Spiele waren die Berliner Eisbären beteiligt, die die Ice Tigers am Gründonnerstag (19.30 Uhr) zum ersten Playoff-Halbfinalspiel empfangen. Man darf Wilson also glauben, wenn er den nächsten Gegner beschreibt: "Sie werden hart kommen, uns unter Druck setzen. Sie spielen schnell, mit viel Geschwindigkeit. Ihre Verteidiger sind sehr aktiv. Darauf müssen wir immer achten. Sie spielen einen komplett anderen Stil (als die Kölner Haie). Wir werden so spielen, wie wir die letzten drei Jahre gegen Berlin gespielt haben. Und da waren die Partien schon sehr, sehr eng. Es wird eine extrem schwierige Serie." Den letzten Satz hätte Wilson allerdings auch über jede andere Mannschaft der Deutschen Eishockey Liga gesagt.

Lernfähige Eistiger

Über seine eigene Mannschaft sagte Wilson auch etwas. Dass er stolz sei; dass sie, wie die Kölner Haie, 200 Prozent gegeben habe; dass sie den Plan, die angeschlagene Kölner Verteidigung zu ermüden, perfekt umgesetzt hatte; und dass sie schon im ersten Spiel überlegen gewesen sei.

Die Schussstatistik bestätigte den Kanadier, mehr aber auch nicht. Vielmehr sah es so aus, als hätten die Ice Tigers von Spiel zu Spiel, von Drittel zu Drittel, von Wechsel zu Wechsel dazugelernt. Zunächst wurden die Fehler reduziert, dann die letzten kleinen Lücken in der Rückwärtsbewegung geschlossen und der zu Beginn noch herausragende Torhüter Gustaf Wesslau ausgeguckt. Am Ende kam auch noch das Selbstvertrauen. Und plötzlich ähnelten die Ice Tigers Ende März wieder den Ice Tigers aus dem Dezember.

Immer wieder hatten sie da die DEL angeführt, sie galten als aussichtsreichster Herausforderer der in den Playoffs zweimal in Folge dominanten Münchnern. Beim 5:1 zum Abschluss des Viertelfinales glänzten sie wieder taktisch und im entscheidenden zweiten Drittel durch gnadenlose Effizienz.

Keine Verunsicherung trotz erhitzer Gemüter

Wie sehr die Ice Tigers damit die Haie geärgert hatten, verriet Nationalstürmer Felix Schütz dem Express: "Nürnberg wartet nur auf Fehler, die wir leider geliefert haben. Ich hoffe Uwe Krupp und Berlin schlagen sie."

Sechs Spiele hatten beide Teams normal temperiertes Eishockey angeboten. Nur zweimal kochten die Gemüter - als Nürnbergs Co-Trainer eine Trinkflasche auf Moritz Müller warf (und dafür ein Spiel gesperrt wurde). Und als der Kölner Fredrik Eriksson mit dem Ellbogen voran in den Kopf von Philippe Dupuis rannte (und dafür noch nicht einmal zwei Strafminuten aussetzen musste, Dupuis soll am Donnerstag vielleicht doch schon wieder mitspielen können). Ansonsten blieb es weitgehend fair.

Auch das mag das Ergebnis eines Lernprozesses sein. Vor einem Jahr hatten zwei frühe Fouls Nürnberg verunsichert, ein Jahr später gaben sie dem starken Kölner Überzahlspiel wenige und dennoch zu viele Gelegenheiten. "Das was wir hatten, haben wir reingeworfen", so formulierte es Yasin Ehliz. "Wir haben einfach eine geile Truppe. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde." Am Montag hatten die Ice Tigers frei. Rob Wilson hat den Tag genutzt, um durch ein paar Stunden Eishockey ein wenig Abstand vom Eishockey zu gewinnen.

