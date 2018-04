Ehliz wärmt sich für die WM auf

Ice Tiger betätigt sich gegen Frankreich als Doppeltorschütze - vor 1 Stunde

BERLIN - Im zweiten Eishockey-Testspiel gegen Frankreich innerhalb von 48 Stunden hat Silbermedaillengewinner Deutschland 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Der Matchwinner dabei kommt aus Nürnberg.

Bei den Olympischen Winterspielen kam Yasin Ehliz auch gegen Russland einem Torerfolg nahe. Im Test gegen Frankreich traf der Nürnberger nun doppelt. © dpa



Das entscheidende Tor nach 1:57 Minuten der Verlängerung erzielte Yasin Ehliz. Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Wellblechpalast von Berlin stand NHL-Star Leon Draisaitl am Samstag zum ersten Mal auf dem Eis und gab auch die Vorlage zum ersten Tor von Ehliz für die DEB-Auswahl in der regulären Spielzeit. Am Donnerstag hatte die Nationalmannschaft, die im Mai bei der WM auf Puckjagd geht, in Wolfsburg noch mit 7:1 gesiegt.

dpa