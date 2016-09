Ein 1:1, das dem Kleeblatt Antworten gibt

Die Suche nach den Relationen: Was bedeutet Fürths Punkt in Düsseldorf? - vor 53 Minuten

FÜRTH - Platz sechs, sieben Zähler nach vier Spielen, nur einmal beim Top-Aufstiegsfavoriten verloren und damit punktgleich mit dem Tabellendritten. Ist das nun ein sehr guter Start in die neue Zweitligaspielzeit, darf man damit bei der SpVgg Greuther Fürth zufrieden sein, oder erlaubt der Auftakt gar Träume von der Rückkehr ins Oberhaus? Das 1:1 in Düsseldorf liefert Antworten.

Über weite Strecken obenauf, aber nicht der Sieger: Das Kleeblatt um Andreas Hofmann. © Sportfoto Zink / WoZi



Über weite Strecken obenauf, aber nicht der Sieger: Das Kleeblatt um Andreas Hofmann. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



"Sieben Punkte – das ist ein guter Start“, zeigte sich Fürths Jung-Manager Ramazan Yildirim wenig überraschend sehr klar in seiner Ansicht. Ein Sieg zum Auftakt über die mit zig Millionen runderneuerten Löwen aus München, ein Sieg der Mentalität in letzter Minute gegen Aue, eine vermeidbare Niederlage beim designierten Aufsteiger Hannover, und nun ein Spiel in Düsseldorf, in dem Fürth dem Gegner die Ideen raubte und ihn klar beherrschte.

Bilderstrecke zum Thema Schade! Fink verhindert das Fürther Fortunen-Glück Die Spielvereinigung hat in Düsseldorf den Sprung auf Platz zwei verpasst. Im Abwehrverbund hatten die Weiß-Grünen in der Esprit-Arena über weite Strecken alles im Griff, vorne knallte Khaled Narey die Fürther in Front. Doch in der Schlussphase vertraute das Kleeblatt einmal zu oft auf ihr, in dieser Saison noch nicht vorhandenes defensives Geschick. Die Bilder!



Wer hier kein Konzept gesehen hatte, keinen Matchplan, wie es neudeutsch heißt, hat Fußball nicht verstanden. Fürth beruhigte das Spiel und dämpfte den Elan der Gastgeber, setzte selbst spielerische Impulse, eroberte häufig in der gefährlichen Zone wenige Meter nach der Mittellinie den Ball und machte deutlich, jederzeit zu gefährlichen Chancen kommen zu können.

"Fürth hat uns vor einige Probleme gestellt", räumte Fortunas Trainerfuchs Friedhelm Funkel in seiner Analyse unumwunden ein. Nicht umsonst war der 62-jährige ehemalige Profi mit dem Ergebnis nach 90 abwechslungsreichen Minuten durchaus einverstanden. "Also ich für meinen Teil kann mit dem 1:1 sehr gut leben", befand Funkel mit einem Blick auf seinen Kollegen Stefan Ruthenbeck, der bei der Einordnung der Partie wesentlich mehr Schwierigkeiten hatte.

"Es war mehr drin"

Und das aus einem guten Grund. Wer bis zwölf Minuten vor dem Ende mit 1:0 führt, den Kontrahenten im Griff hat, keine Torchance zulässt und selbst eine gute Möglichkeit zur Entscheidung durch Robert Zulj (71.) hatte, darf sich durchaus Gedanken machen, ob die Punkteteilung, mit der man vor dem Anpfiff zufrieden gewesen wäre, am Ende nicht doch zu wenig war. "Es war mehr drin", urteilte Ruthenbeck schließlich und wusste schon wenige Minuten nach dem Abpfiff, was bei seiner Mannschaft nach der Pause nicht funktioniert hatte - und warum.

Bilderstrecke zum Thema Remis am Rhein: Bewerten Sie die Spielvereinigung! Die SpVgg Greuther Fürth hat bei Fortuna Düsseldorf einen dreifachen Punktgewinn verpasst. Bis in die Schlussphase hinein führte das Kleeblatt im Rheinland nicht unverdient, ehe Oliver Fink nach der Pause etwas zu abwartende Gäste einmal kalt erwischte. Bewerten Sie die Kleeblatt-Jungs mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".



Mit der Führung im Rücken ging die Kleeblatt-Elf die Gastgeber sehr offensiv an, klaute sich schnell den Ball und zwang Düsseldorf in die Defensive. In der Rückwärtsbewegung machte dies das Verteidigen leichter, weil es die Fortunen in deren Hälfte band. Später aber häuften sich die Löcher im Mittelfeld, Fürths zuvor sehr ausgeprägtes läuferisches Engagement ließ nach, und Düsseldorf nachgerücktes Personal durfte in Überzahl kombinieren. "20 Meter vor dem Tor ist ihnen dann aber nicht mehr viel eingefallen", relativierte Fürths Kapitän Marco Caligiuri.

"... dann aber waren wir zu euphorisch"

Auf der anderen Seite boten sich der Spielvereinigung durch frei gewordenen Raum etliche Kontermöglichkeiten die allesamt fahrlässig vergeben wurden. Ein Umstand, der aber entgegen gängigen Stammtischparolen nicht an mangelndem Training liegen dürfte. Umgeschalten hatte Ruthenbecks Elf beinahe perfekt, "dann aber waren wir zu euphorisch", umschrieb der Trainer die diversen Situationen, in denen einem der jüngsten Teams der Liga der Blick für den richtigen Moment des Abspiels fehlte. "Deswegen macht es jetzt auch gar keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen", schloss Manager Yildirim: "Viel wichtiger ist die tägliche Arbeit."

Florian Pöhlmann