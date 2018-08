Noch eine Generalprobe, dann wird's ernst für den 1. FC Nürnberg. Am Samstag eröffnete der Bundesliga-Aufsteiger gemeinsam mit den Fans die Saison. Noch vor der Partie gegen den spanischen Erstligisten Real Valladolid lud der Club ins Max-Morlock-Stadion zur Saisoneröffnung - und präsentierte dort Sponsoren, Spielchen und neue Kameras für den Videobeweis.

Die Vorbereitungen beim HC Erlangen auf die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren. Am Freitagabend stand der Test gegen den unterfränkischen Traditionsverein TV Großwallstadt auf dem Programm. Dabei ging es heiß zur Sache, am Ende behielt der Favorit die Oberhand. Hier kommen alle Bilder!

Dank einer miserablen Chancenverwertung der Gastgeber und einer couragierten zweiten Halbzeit hat die SpVgg Greuther Fürth am Freitag einen Punkt beim FC Ingolstadt geholt. Zwar ließen Lezcano und Co. gegen das Kleeblatt jede Menge Chancen liegen, am Ende aber reichte der zwischenzeitliche Führungstreffer von Lukas Gugganig nicht.