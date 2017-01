Ein Gegner, der dir ein Leben lang nachstellt

SpVgg-Torhüterin Sandra Klug hat es mit einem besonders schweren Fall von Glutenunverträglichkeit zu tun - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit ihrem orangefarbenen Trikot sticht Sandra Klug aus dem Kreis ihrer weiß-grünen Mitspielerinnen deutlich heraus – das ist bei Torhüterinnen gewollt. Aber da ist noch etwas, das die 20-Jährige vom Rest des Teams unterscheidet: Sie kämpft nicht nur gegen die Stürmerinnen der Bayernliga, sondern auch gegen Zöliakie.

Im Tor Bayernligistin, im Kampf gegen Zöliakie Weltklasse: Sandra Klug lässt sich von ihrem Handicap nicht unterkriegen. © Foto: Goldmann



Seit sie sieben Jahre alt ist, spielt Sandra Klug Fußball. Bei den Mädchen des STV Deutenbach ist sie zunächst die Jüngste. Mit elf wechselt sie ins Tor, sechs Jahre später kommt sie zur SpVgg Greuther Fürth. Sofort wird sie Stammkeeperin und absolvierte seitdem 45 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Eine ganz normale Spielerinnen-Laufbahn, wäre da nicht die Krankheit, die Sandra Klug in sich trägt.

Mit 16 verlor sie plötzlich zwölf Kilo Gewicht. Nach mehreren Untersuchungen diagnostizierten die Ärzte Zöliakie Marsh 3b, eine besonders schwere Variante von Glutenunverträglichkeit. „Ich war total geschockt und habe mich nur noch von Mais- und Reiswaffeln sowie Obst und Gemüse ernährt, weil ich nicht wusste, was ich überhaupt noch essen konnte.“ Den Sport gibt sie nicht auf. Im Gegenteil, sie wagt, als sie sich in Deutenbach nicht mehr wohlfühlt, den Schritt von der Bezirks- in die Bayernliga.

Wie sehr das Handicap ihr Leben beeinflusst, wird deutlich, wenn man einen Blick in die Küche ihres Elternhauses wirft. „Ich habe eine Ecke, wo nicht nur Lebensmittel stehen, sondern auch meine eigenen Bretter, Messer und so weiter. Selbst kleinste Mengen Gluten lösen bei mir Bauchkrämpfe und andere Beschwerden aus.“ Die Zöliakie schädigt zudem die Schleimhaut des Dünndarms und erschwert dadurch die Nahrungsverwertung. Das kann dazu führen, dass einige Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden und die körperliche Leistungsfähigkeit nachlässt.

Mannschaft steht zu ihr

Dass Sandra Klug ihren Stammplatz im Kleeblatt-Tor trotzdem verteidigen konnte, liegt auch an ihrem starken Willen. „Es kommt schon mal vor, dass ich während des Spiels Magenkrämpfe bekomme“, sagt sie. Jammern oder gar aufgeben kommt jedoch nicht in Frage. Und wenn es einmal nicht so optimal läuft? „Dann bekomme ich von vielen aus der Mannschaft Zuspruch und Unterstützung. Die sorgen schon dafür, dass ich meinen Kopf nicht hängen lasse.“

Im September beginnt Klug, die derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin macht, ihre Arbeit in einem Kindergarten. Den Fußball aufgeben kommt für die smarte Frau nicht in Frage. „Das ist der Ausgleich für meinen Alltag. Beim Fußball kann ich einfach mal alles hinter mir lassen und abschalten.“ Klug braucht den Sport, auch wenn es ihr hin und wieder schwer fällt, weil sie sich wieder einmal schlapp und abgeschlagen fühlt.

Eine Hoffnung aber hat sie: „Auf Dauer gibt es die Prognose, dass sich mein Zustand bessert und mein Darm sich erholt. Eine strenge Diät wird mir aber bis zum Ende meines Lebens bleiben.“

ANDREAS GOLDMANN