Ein Kraftpaket für die Rebounds: Bamberg holt Center Musli

26-jähriger Serbe wechselt aus Spanien nach Oberfranken - vor 1 Stunde

BAMBERG - Kurz vor Weihnachten hat Brose Bamberg sich und seinen Fans nochmal einen baumlangen Center unter die Tanne gelegt: Dejan Musli, stattliche 2,13 Meter groß, wechselt mit sofortiger Wirkung zum deutschen Serienmeister. Wann das verfrühte Weihnachtsgeschenk erstmals für Bamberg aufläuft ist aber noch unklar.

Kämpft ab sofort für Brose Bamberg um Rebounds, Punkte und Blocks: Center Dejan Musli (li.), der aus Spanien in die Domstadt wechselt. © Koca Sulejmanovic/dpa



Brose Bamberg hat auf seine Schwäche unter dem Korb reagiert und einen neuen Spieler verpflichtet: Vom Euroleague-Konkurrenten Unicaja Malaga wechselt Dejan Musli nach Oberfranken. Der 26-Jährige löste erst am Donnerstag seinen Vertrag bei den Andalusiern auf. Weil er für Malaga bereits neun Euroleague-Spiele absolvierte, ist Musli im internationalen Klubwettbewerb erst ab Januar spielberechtigt, in der BBL darf der Center ab sofort eingesetzt werden.

"Ich fühle mich sehr gut. Ich bin froh, dass ich bei einem Champions-Team spielen darf", freute sich der international erfahrene (44 Euroleague-Spiele) Musli. Trotzdem erwarte er zunächst einen schwierigen Start: "Ich komme mitten in der Saison in eine eingespielte Truppe. Ich muss alles lernen: die Systeme, wie die Jungs ticken, die Teamchemie, alles. Das ist das Wichtigste, aber auch das Schwierigste", so der serbische U18-Weltmeister.

Bei Malaga startete Musli ordentlich in die Euroleague-Saison, punktete gegen das Spitzenteam von Olympiakos Piräus sogar zweistellig. Danach baute der Big Man aber ab, traf im Spiel gegen Real Madrid sogar nur einen von sieben Würfen. Der fleißige Rebounder soll dem Deutschen Meister allerdings vor allem unter dem Korb helfen und Rebounds einsammeln - in seiner Zeit in Belgrad gelang ihm das auf internationalem Parkett im Schnitt fast viermal pro Spiel. Bislang stand mit Leon Radosevic nur ein einziger nomineller Center im Kader der Bamberger.

ama