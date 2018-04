Mit breiter Brust wollte die SpVgg Greuther Fürth nach dem Heimsieg in der Vorwoche auch in der Fremde drei Punkte einfahren. Zwar gelang gegen den SV Sandhausen kein Auswärtserfolg, zumindest eine Punkteteilung sprang aber für weitestgehend ungefährliche Fürther heraus. Nach gutem Beginn ließ das Kleeblatt stark nach - die Bilder zum 0:0 in Sandhausen! © Sportfoto Zink / WoZi