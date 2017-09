Ein spannendes Leben mit der großen Leidenschaft

Gert Hanusz ist eigentlich Mittelschullehrer, mit der Nationalmannschaft der Senioren im Hockey holte er nun bei der EM Silber - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Erlangen hat wieder einen Vize-Europameister im Hockey: Gert Hanusz (53) gewann mit der Deutschen Nationalmannschaft der Altersklasse M 50 im niederländischen Tilburg die Silbermedaille.

„Es macht immer noch Spaß“: Mit 53 Jahren spielt Gert Hanusz noch immer für die Deutsche Nationalmannschaft, hier gegen Kanada – und das auch noch erfolgreich. Foto: Hanusz



Momentan schmerzt das Knie. Gert Hanusz muss also erstmal mit seiner Leidenschaft aussetzen. Ansonsten ist der gebürtige Erlanger praktisch immer im Hockeytraining, vor den Wettkämpfen sind es auch mit 53 Jahren noch fünf Einheiten pro Woche. Beständigkeit und harte Arbeit zahlen sich aus: Schon in der Jugend feierte er Bayerische Meisterschaften, spielte für die Bayernauswahl und die U 16-

Nationalmannschaft. Im Februar nahm er an der Hallen-Weltmeisterschaft in Krefeld teil. Angesteckt mit dem Hockeyfieber hat Hanusz vor 45 Jahren seine Schwester. Und heuer erst stand er bei der M 50-Europameisterschaft in Tilburg/Niederlande für Deutschland wieder auf dem Platz.

Über 60 Mannschaften trafen dort bei einem aufwendig organisierten Event auf sieben Kunstrasenplätzen aufeinander. "Die Verköstigung, die Logistik, ein beeindruckendes Gala-Diner, Grillabende und ein tolles Miteinander waren für klasse Stimmung verantwortlich", sagt Hanusz, Mittelschullehrer von Beruf.

Am Ende brachte er mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille mit nach Hause. Gegen Frankreich und Schottland gab es zunächst zwei 2:1-Erfolge in der Vorrunde, wobei Gert Hanusz den französischen Spielmacher erfolgreich aus der Partie nahm. Gegen Kanada feierte die deutsche Mannschaft einen 10:1-Kantersieg, ehe ein 1:1 gegen Italien die Vorrunde beendete.

Im Halbfinale ging es gegen die Niederlande, die mit ihrem Weltmeistersturm von 1990 angetreten war. Deutschland bezwang den Favoriten und Turniergastgeber überraschend mit 3:2, erst in den letzten zehn Minuten drehte man ein 1:2. Gert Hanusz hatte schon wieder eine Sonderaufgabe zugewiesen bekommen: Er sollte den Torschützenkönig und Siegtorschützen der WM von 1990, Gija Weterings, bewachen, was dem Erlanger gut gelang.

Im Endspiel gegen den amtierenden Weltmeister England gab es für Deutschland aber nichts mehr zu holen: Mit 0:3 unterlag man im Endspiel, durfte sich aber über Rang zwei freuen.

Gert Hanusz hat zu keiner Zeit in seinem Leben auch nur darüber nachgedacht, den Hockey-Schläger an den Nagel zu hängen: "Es ist ein harter Sport, er ist aber nie unfair." Seit seinem 15. Lebensjahr trainierte er selber junge Hockeyspieler, erst mit 45 war damit aus Zeitgründen Schluss. Momentan übernimmt er administrative Aufgaben als Jugendwart beim Turnerbund Erlangen.

Intensives Training, Spiele, Länderspiele, Beruf und Privatleben — wie kann man dies alles unter einen Hut bekommen? "Ich werde seitens der Schule unterstützt und meine Familie hält mir immer den Rücken frei. Manche Turniere kann man schön mit einem Urlaub verbinden und so ergeben sich Möglichkeiten, die ich ohne das Hockeyspielen nicht hätte."

Außerdem ist Gert Hanusz sein Leben lang von schlimmen Sportverletzungen verschont geblieben und hat sich stets fit gehalten. Deswegen konnte er mit 40 noch in der zweiten Bundesliga für die HG Nürnberg spielen. Seit 2013 ist er in Erlangen aktiv und trainiert noch immer beim Turnerbund in der zweiten Mannschaft mit 17-Jährigen mit. Auch beim Nürnberger NHTC ist er einmal pro Woche im Training dabei. "Es macht immer noch Spaß, ich kann immer noch mitmachen", freut sich Hanusz.









Dank Schmerzmitteln, dem "Okay" vom Arzt und einem unbändigen Willen spielte Gert Hanusz die Europameisterschaften in den Niederlanden sogar mit einem angerissenem Meniskus im Knie.

Nach der nun bald folgenden Knie-Operation und der eingeplanten Regenerationsphase soll es mit dem Hockey aber schon wieder intensiv und auf hohem Niveau weiter gehen: Zum Jahreswechsel beginnen für den Erlanger die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften der Senioren in Spanien.

Wie lange kann das noch so weiter gehen? "So lange es geht", sagt Gert Hanusz. Da ist er sich ganz sicher.

