Basketball, Skateboard, Hip Hop Dance, Graffiti: Am Samstag feierte sich die Szene bei der Veranstaltung "Fame or Shame" im Dürer-Gymnasium einfach selbst, sehenswert war das allerdings auch für Menschen, die in den eingangs genannten Disziplinen ohne größeres Talent auskommen müssen. Während im Schulhof kleinere und größere Mutproben absolviert wurden, trafen in der Turnhalle mit Bastian Doreth und Jan Jagla unter anderem auch aktuelle und ehemalige Nationalspieler aufeinander, um bei einem um bei einem hochkarätig besetzten Basketballturnier ordentlich Schweiß zu lassen.