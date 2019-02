Ein Superstar für Nowitzki: Porzingis kommt nach Dallas

Spektakulärer Trade zwischen den Knicks und Mavericks - vor 27 Minuten

DALLAS - Die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki haben ein spektakuläres Tauschgeschäft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgeschlossen. Die Texaner nehmen unter anderem den lettischen Youngster Kristaps Porzingis von den New York Knicks unter Vertrag, wie die Knicks am Donnerstag (Ortszeit) bestätigten.

Er tritt in die Fußstapfen eines ganz Großen und könnte sie auch ausfüllen: Der Lette Kristaps Porzingis. © David Zalubowski, dpa



Er tritt in die Fußstapfen eines ganz Großen und könnte sie auch ausfüllen: Der Lette Kristaps Porzingis. Foto: David Zalubowski, dpa



Die Mavs verpflichteten damit neben Nowitzki und Sloweniens Europameister Luka Doncic den dritten europäischen Star. Der 23 Jahre alte Porzingis fällt derzeit allerdings noch langfristig nach einer Knieverletzung aus.

Neben ihm kommen Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee zu den Mavs, die dafür Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews und zwei zukünftige Draftpicks abgeben. Dallas liegt derzeit hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference.

Bilderstrecke zum Thema Nowitzki, Schröder, "Vanilla Theis" und Co.: Deutsche in der NBA Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich sieben von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!



dpa