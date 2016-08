Einer kommt, einer geht: Wechsel in der Kleeblatt-U23

FÜRTH - Am Tag nach Transferschluss gibt die SpVgg Greuther Fürth zwei Personalwechsel in der eigenen U23-Mannschaft bekannt: Tim Bodenröder verabschiedet sich nach eineinhalb Jahren, neu in Fürth ist derweil Christian Derflinger.

Tim Bodenröder hat den Sprung in den Profikader nicht geschafft. Der 20-Jährige verlässt die Spielvereingiung in Richtung Wuppertal. Foto: Sportfoto Zink / MeZi



Tim Bodenröder hat am letzten Tag der Transferperiode doch noch einen Verein gefunden. Der Regionalligist Wuppertaler SV verpflichtete den 20-jährigen Außenbahnspieler, nachdem die Spielvereinigung seinen Vertrag nach eineinhalb Jahren aufgelöst hatte. Der Ex-Schalker kam in Fürth nur in der U23 zum Einsatz, trainierte aber bei den Profis mit.

Neu bei der Spielvereinigung ist seit dem heutigen Donnerstag Christian Derflinger. Der 22-jährige Österreicher unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Kleeblatt. Er wurde beim FC Bayern München zum zentralen Mittelfeldspieler ausgebildet und sammelte Spielpraxis in der Regionalliga Nord beim Hamburger SV II und zuletzt in der ersten österreichischen Bundesliga beim SV Grödig (22 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen). Manager Ramazan Yildirim sieht ihn vorerst in der Fürther U23; Derflinger habe aber das Potenzial, im Winter in den Profikader aufzurücken.

Derweil haben Kleeblatt-Stürmer Veton Berisha und die norwegische Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen Weißrussland mit 0:1 verloren. Der Fürther Stürmer wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Am Donnerstagabend tritt die Mannschaft gegen Aserbaidschan in der WM-Qualifikation an.

