Einseitiges Finale: Dänemark erstmals Handball-Weltmeister

Norwegen verliert Endspiel mit 22:31 - Hansen WM-Torschützenkönig - vor 2 Stunden

HERNING - Olympiasieger Dänemark hat sich zum ersten Mal in der Geschichte zum Handball-Weltmeister gekrönt. Der Co-Gastgeber bezwang am Sonntag im Endspiel vor heimischer Kulisse in Herning Norwegen klar mit 31:22 (18:11).

Nach dem Spielschluss kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Dänemark wird erstmals in der Geschichte Handball-Weltmeister. © Martin Meissner/AP/dpa



Nach dem Spielschluss kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Dänemark wird erstmals in der Geschichte Handball-Weltmeister. Foto: Martin Meissner/AP/dpa



In einem einseitigen Finale war Mikkel Hansen mit sieben Toren bester Werfer beim WM-Triumphator, der im zehnten Turnierspiel den zehnten Sieg feierte. Der Rückraumstar vom französischen Topclub Paris Saint-Germain avancierte zugleich mit insgesamt 72 Treffern zum WM-Torschützenkönig.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase rissen die Dänen mit zehn Bundesligaprofis in ihren Reihen das Geschehen Mitte der ersten Halbzeit an sich. Beim 13:8 (24.) gelang erstmals eine Fünf-Tore-Führung, die bis zur Pause sogar noch ausgebaut wurde.

Nach dem Wechsel geriet das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen, der zugleich Coach des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist, nicht mehr in Gefahr. Die Norweger, die im Halbfinale die deutsche Mannschaft gestoppt hatten, fügten sich zeitig in die Niederlage. So nahm die rot-weiße Siegerparty schon lange vor dem Abpfiff ihren Lauf.

