Eintracht Frankfurt bietet Fans einzigartigen Fahrdienst

Gemeinsam mit Köhler Transfer bringt die Eintracht Fans zum Spiel und zurück - vor 49 Minuten

FRANKFURT - Ab dem 17. Februar können Fans, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich zu Heimspielen der Eintracht fahren und nach der Partie wieder nach Hause bringen lassen. Der Dienst wird gemeinsam mit der Köhler Transfer GmbH & Co KG möglich gemacht und erleichtert Frankfurt-Anhänger mit Beeinträchtigung den Besuch von Bundesliga-Partien.

Barrierefrei: Durch den neuen Fahrdienst ermöglicht die Eintracht es Fans mit Beeinträchtigung, die Heimspiele des Klubs zu besuchen. © Eintracht Frankfurt



Am 17. Februar im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach können Fans mit Mobilitätseinschränkung zum ersten Mal den neuen Service von Eintracht Frankfurt nutzen, der in der Bundesliga bisher einmalig ist. Wie der Klub auf seiner vereinseigenen Homepage berichtet wird der Fahrdienst durch eine Kooperation mit Köhler Transfer GmbH & Co KG ermöglicht. Eintracht-Anhänger, die den Dienst in Anspruch nehmen, werden zum Stadion gefahren und anschließend wieder nach Hause gebracht.

Die Koordination übernimmt die Behindertenfanbetreuung der Eintracht. Dadurch soll der barrierefreie Stadionbesuch möglich gemacht werden und Fans mit Beeinträchtigung Hürden wie Parkplatzsuche oder weite Wege bis zur Spielstätte ersparen.

