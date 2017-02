Nürnberg und Braunschweig - zwei Traditionsvereine, die sich früher an der Tabellenspitze duellierten. Nach einer langen Pause ohne Bundesliga-Partie trafen sie im Abstiegskampf der Saison 13/14 aufeinander, den letztendlich beide verloren. In der zweiten Liga jubelte in den vergangenen Spielzeiten jeweils die Heimmannschaft. Kurzer Hinweis noch: Das 1:6 aus der Hinrunde, eine der derbsten Club-Klatschen überhaupt, fehlt in dieser Bildergalerie.