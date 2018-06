Einzelkritik: Özil schiebt Bälle - und die Verantwortung weg

Nach dem frühen Ausscheiden muss sich die deutsche Elf hinterfragen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der amtierende Weltmeister ist raus: Deutschland muss nach einer erneut blutleeren Darbietung und einer 0:2-Niederlage gegen Südkorea frühzeitig Koffer packen. Warum das gut zu Sandhausen und Aue passt? Die Einzelkritik von NN-Sportredakteur Wolfgang Laaß verrät's!

Hochsommerlich warm war's am Mittwoch am frühen Abend in Kasan, angeblich sogar richtig heiß. Eine gute Ausrede für das phasenweise blamable 0:2 gegen Südkorea? Nö. Gleich fünf personelle Änderungen nahm der Bundestrainer gestern in seiner Startelf vor, neun waren es im ganzen Turnier. Eine Ausrede? Nö. Es war einfach uninspirierter, ideenloser, langsamer Fußball.