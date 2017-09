Eis zu tief in den Mund gesteckt - Stadionverbot für Fußballfan

NÜRNBERG - Es gibt Stadionverbote, die gibt es nicht: Weil ein Fan mit dem Genuss seiner Eiswaffel sexuelle Handlungen nachgeahmt haben soll, wurde ihm Stadionverbot erteilt. Ein Anwalt aus Hannover möchte nun in diesem kuriosen Fall für Gerechtigkeit sorgen - und macht ihn deshalb publik.

Stadionverbote sind im Fußball Streitthemen wie Spielerwechsel oder Schiedsrichterentscheidungen. Insgesamt 2351 Fans sind nach DFB-Angaben bereits mit einem Verbot belegt worden, die Tendenz ist allerdings fallend. Immer wieder dringen aber Fälle an die Öffentlichkeit, in denen Fans wegen Kleinigkeiten ausgesperrt werden. Dagegen kämpfen Organisationen wie die Rot-Schwarze Hilfe oder der Fan-Anwalt Dr. Andreas Hüttl aus Hannover - der jetzt auf Twitter mit einem kuriosen Fall für Diskussionsstoff sorgt.

Demnach habe ein Fan sein Eis in unmittelbarer Nähe einer Polizeistreife zu lasziv gegessen. "Beim Anblick der beiden uniformierten Polizeibeamten im Streifenwagen stellten Sie sich demonstrativ an die Seitenscheibe des Einsatzfahrzeuges und steckten sich die Eiswaffel provozierend tief in den Mund", heißt es in dem weitestgehend anonymisierten Schreiben, welches der Strafverteidiger aus Niedersachsen auf seinem Profil teilte. Dazu garnierte er seinen Tweet mit dem Hashtag #SicherheitsrelevanteAuffälligkeit".

Im weiteren Verlauf soll der Fan trotz mehrfacher Aufforderung weitergemacht haben und sich während der Personalienfeststellung unkooperativ gezeigt haben. Zudem sei der Anhänger "erheblich alkoholisiert" gewesen. Für den Anwalt aber noch lange kein Grund, ein Stadionverbot auszusprechen. Er kommentierte süffisant: "Bin ja erstmal froh, dass der Mandant keinen Eis-Becher gegessen hat. Wer weiß, was dann als Sanktion rausgekommen wäre."

