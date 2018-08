Keine Zähler zum Bundesliga-Start: Der 1. FC Nürnberg verliert am ersten Spieltag mit 0:1 bei der Hertha. In der Hauptstadt startete die Köllner-Elf zwar ordentlich, verlor in der Folge aber erst den Faden und dann das Spiel.

Das lang ersehnte Bundesliga-Comeback des 1. FC Nürnberg ging bei Hertha BSC Berlin mit 0:1 verloren. Dabei ließ der Club in der Schlussphase einen Elfmeter ungenutzt. Jetzt sind Sie an der Reihe: Benoten Sie die Club-Profis!

Nicht schon wieder in der Nachspielzeit! Mehr als 45 Minuten war die Elf von Damir Buric gegen den SC Paderborn in Überzahl, mit einer 2:0-Führung kurz vor Schluss brachte sich die Spielvereinigung in eine denkbar gute Ausgangslage - ehe sie sich dann in den letzten Minuten um die drei Punkte brachte.