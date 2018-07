Elfmeterkrimi: Rakitic behält Nerven, Kroatien im Viertelfinale

Südosteuropäer treffen jetzt auf WM-Gastgeber Russland - vor 1 Stunde

NISCHNI NOWGOROD - Kroatien steht bei der Fußball-WM in Russland erstmals seit 1998 wieder im Viertelfinale. Die Kroaten gewannen am Sonntagabend im Achtelfinale 3:2 im Elfmeterschießen gegen Dänemark und spielen damit am Samstag in Sotschi gegen Russland.

Vom Punkt wackelten Spieler beider Mannschaften - hier sieht Dänemark-Keeper Kasper Schmeichel nur hinterher. Foto: Johannes Eisele/AFP



Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden. In der Zusatzspielzeit war Luka Modric in der 116. Minute mit einem Foulelfmeter an Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel gescheitert. Mathias Jörgensen hatte nach 58 Sekunden für die schnelle dänische Führung gesorgt. Ex-Bundesligaprofi Mario Mandzukic glich vor 40 851 Zuschauern schon in der vierten Minute aus.

dpa