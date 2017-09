EM-Standort Nürnberg? Entscheidung fällt am 15. September

DFB legt in Frankfurt die zehn Stadien für die Euro 2024 fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am 15. September hat Nürnberg Gewissheit: Dann entscheidet der DFB, welche zehn Stadien die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichten. Das Nürnberger Max-Morlock-Stadion steht gut da, hat aber überzeugende Konkurrenz.

Das Max-Morlock-Stadion kämpft um die Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2024 - kommende Woche soll Gewissheit herrschen. © Oliver Acker



Den genauen Termin gab der DFB am Mittwoch bekannt. Im Anschluss an die Präsidiumssitzung werden DFB-Präsident Reinhard Grindel und Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius das Ergebnis in einer Pressekonferenz bekannt geben.

Ebenfalls mit im Rennen ist das Nürnberger Max-Morlock-Stadion, in dem bereits bei der Fußball-WM 2006 insgesamt fünf Spiele ausgetragen wurden. Die Anforderungskriterien sollen machbar sein, Im April reichten insgesamt 15 Kandidaten ihre Unterlagen ein, zehn Stadien werden vom DFB ausgewählt.

