Endlich befördert: Matthäus bekommt offiziellen DFB-Posten

Rekordnationalspieler wird Vorsitzender im "Club der Nationalspieler" - vor 14 Minuten

BERLIN - Lothar löst "Uns Uwe" ab: Der amtierende Rekordnationalspieler Matthäus wurde vom DFB zum Vorsitzenden des "Club der Nationalspieler" berufen. Mehr als symbolischen Wert hat der Posten für den Franken allerdings nicht.

Eine besondere Ehre für Lothar Matthäus: Der Franke wurde zum Vorsitzenden des "Club der Nationalspieler" ernannt. © Fredrik von Erichsen/dpa



Der "Club der Nationalspieler" (CdN) wurde im April 2008 gegründet. Mitglieder sind alle ehemaligen DFB-Nationalspieler sowie Auswahlspieler des Deutschen Fußball-Verbandes in der DDR (DFV) und des früheren Saarländischen Fußball-Bundes. Seit der Gründung übernahm Uwe Seeler den Vorsitz, der jetzt allerdings für Matthäus Platz macht. "Seeler war ein herausragender Repräsentant, dem wir als DFB nicht genug danken können", sagt DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Auch Seeler bedankte sich beim DFB für die langjährige Zusammenarbeit, betonte aber, dass nun an der Zeit wäre, sich zurückzuziehen. "Lothar ist jung und dynamisch, er tritt das Amt mit Begeisterung an", betonte der Vize-Weltmeister von 1966. Auf ihn folgt nun also Matthäus, der mit 150 Länderspielen noch immer Rekordnationalspieler ist.

An der Spitze des CdN zu stehen "freut mich sehr und macht mich stolz", lässt sich der Weltfußballer von 1991 in einer Pressemitteilung zitieren. Die Aufgaben des 57-Jährigen sind dabei überschaubar: Der CdN ist in erster Linie ein Verein, in dessen Rahmen sich ehemalige Nationalspieler "treffen und plaudern", wie Seeler erklärt.

ama