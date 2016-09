Das war mal gar nichts: Auch das dritte Saisonspiel kann der 1. FC Nürnberg nicht gewinnen. Im Gegenteil: In Braunschweig kommt der Club richtig unter die Räder. Auch die User haben kein Erbarmen mit den Spielern und verteilen dem Spiel entsprechend katastrophale Noten.

Das 1:6 in Braunschweig ist ein neuer Höhepunkt unter den zehn höchsten Niederlagen der Vereinshistorie. Trainerentlassungen und der VfB Stuttgart als Angstgegner zogen sich immer wieder als roter Faden durch die größten Pleiten hindurch. Wir haben einige der Schlappen gesammelt.

Was für ein Krimi: Bei der Begegnung SpVgg Greuther Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue war einiges geboten - inklusive einem Siegtor in der Nachspielzeit. Bei den Noten kam Rechtsverteidiger und Vorlagengeber Khaled Narey am besten weg.