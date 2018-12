Endlich wieder Heimspiel: Bezwingt Bamberg auch Bonn?

Aufstrebende Domstädter empfangen die Rheinländer - vor 1 Stunde

BAMBERG - Drei Wochen musste sich Freak City seit dem letzten Heimspiel gedulden, um seine Stars von Brose Bamberg wieder auf heimischen Parkett zu erleben. Am Sonntag ab 18 Uhr ist es nun endlich wieder soweit. In der Brose Arena erwartet das Team von Chefcoach Ainars Bagatskis die Telekom Baskets Bonn.

Daumen hoch! Nikos Zisis und seine Bamberger freuen sich auf Bonn. © Sportfoto Zink / HMI



In dieser doch etwas längeren Heimspielpause waren Bambergs Korbjäger allerdings nicht untätig und holten nach dem Nationalmannschaftsfenster aus zwei Auswärtsspielen zwei Auswärtssiege (93:77 in Crailsheim, 75:65 in Fuenlabrada). Dabei zeigte sich vor allem, dass die Oberfranken die spielfreie Zeit während der WM-Qualifikationsspiele gut genutzt und sich vor allem in der Defense deutlich verbessert haben. Die Offensive ist national mit 90,3 Punkten bei 21,6 Assists im Schnitt im bisherigen Saisonverlauf nicht das Bamberger Problem gewesen.

Defensive Verbesserungen erkennbar

Dass eine defensive Entwicklung stattgefunden hat, konnte man vor allem unter der Woche beim umkämpften Champions League-Spiel in Fuenlabrada erkennen. In der Crunchtime gelangen den Brose-Boys wichtige Stops, sodass man sich spielentscheidend absetzen konnte. Geholfen hat dabei sicherlich auch die Tatsache, dass Bagatskis seit der Nationalmannschaftspause seinen kompletten Kader zur Verfügung hat und die Minuten gut verteilen kann. Auf der anderen Seite hat der lettische Übungsleiter nun aber auch vor jedem Spiel die Qual der Wahl, welchem seiner sieben Ausländer er eine Pause verordnet – zuletzt erwischte es zweimal den eher defensivschwachen Arnoldas Kulboka.

Diese Art von Sorgen hätte auf der Gegenseite sicherlich auch Bonns Coach Predrag Krunic sehr gerne. Der Bosnier muss derzeit nicht nur die Verletzung seines Big Man Charles Jackson hinnehmen, sondern auch den Umstand, dass sein Team nach gutem Saisonstart (vier Siege aus vier Spielen) vollkommen aus dem Tritt gekommen ist. Um beiden Tatsachen gerecht zu werden, reagierten die Bonner Verantwortlichen: Für den verletzten Jackson wurde der serbische Nationalspieler Stefan Bircevic nachverpflichtet und der international erfahrene Guard Olivier Hanlan ersetzt Shane Gibson, der offensichtlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Bonn kommt ohne Rückenwind

Noch zahlten sich die personellen Veränderungen aber nicht aus: In der Liga kassierten die ehemaligen Bundeshauptstädter eine bittere 78:98-Heimklatsche gegen die EWE Baskets Oldenburg und in der Champions League hatte man unter der Woche trotz einer guten Vorstellung nach Verlängerung mit 92:98 das Nachsehen gegen den Sieger von 2017 aus Teneriffa. Topscorer in der heimischen Liga ist der spektakuläre Guard Ra’Shad James mit 15,9 Punkten. Josh Mayo legt in seiner dritten Bonner Saison 14,4 Punkte auf. James Webb III ist mit 5,7 bester Rebounder.

Auch wenn die aktuellen Saisonzahlen und die bisherigen Duelle mehr oder weniger klar zugunsten von Brose Bamberg sprechen, ist gerade das Duell mit den Telekom Baskets eines, dass wirklich erst in den 40 Minuten auf dem Parkett entschieden wird. Die Historie dieser beiden Mannschaften hat schon des Öfteren Überraschungen für beide Fanlager bereitgehalten – so darf man also auch am Sonntag gespannt sein, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.

Am 19.12. geht Brose Bamberg wieder auf Reisen und ist in der BCL beim französischen Vertreter JDA Dijon gefordert. Um Weihnachten rum kommt es dann zum Göttinger Doppelpack. Erst treffen beide Mannschaften am 22.12. im Pokal aufeinander, anschließend, am 26.12., steht das Liga-Spiel auf dem Plan – beide Partien finden in Niedersachsen statt.

Benjamin Strüh