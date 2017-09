Endlich wieder Startelf: Werners Neustart in Nürnberg

Routinier stand erstmals seit über einem Jahr wieder von Beginn an auf dem Platz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Stuttgart ausgemustert, beim Club gleich bei der ersten Gelegenheit in der Startelf: Neuzugang Tobias Werner feierte am Montag eine Art Comeback. Erstmals seit über einem Jahr spielte der 32-Jährige wieder von Beginn an - und kann dem Spiel trotz des schlechten Resultats etwas Positives abgewinnen.

Bei seinem Debüt im Club-Trikot gab Neuzugang Tobias Werner im Heimspiel gegen St. Pauli eine gute Figur ab. © Sportfoto Zink / WoZi



Völlig klar, sein Debüt im Trikot des 1. FC Nürnberg hatte sich Tobias Werner ein wenig anders vorgestellt. Zumindest vom Ergebnis her. "Leider haben wir uns nicht belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben", resümierte der Neuzugang vom VfB Stuttgart, der nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli am Montagabend dennoch ein halbwegs positives Fazit zog: "Es war trotzdem schön, für den Club zu spielen."

Wobei die Betonung auf "spielen" lag, hielten sich doch die Einsatzzeiten des offensiven Mittelfeldspielers im zurückliegenden Jahr in überschaubaren Grenzen. Acht Jahre lang war der heute 32-Jährige eine feste Größe beim FC Augsburg, mutierte mit dem Aufstieg in die Bundesliga irgendwie auch zum Gesicht des Aufschwungs der Fuggerstädter.

Dann der Karriereknick im Sommer 2016. Werner folgte dem Lockruf seines früheren Trainers Jos Luhukay zum Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Doch der Niederländer verabschiedete sich nach einem Zerwürfnis mit der Vereinsführung ganz schnell wieder. Und Werner erlitt eine schwere Muskelverletzung, die ihn monatelang außer Gefecht setzte. Nur sechsmal lief er für die Schwaben auf, kein einziges Mal über die volle Spielzeit. Insofern war sein Club-Debüt gleich in der Anfangsformation ein kompletter Neustart.

"Ein schöner Moment, gar keine Frage", gab der gebürtige Thüringer zu: "Einige hatte mich schon tot geglaubt. Aber ich bin noch da. Ich denke, ich habe gezeigt, dass ich noch die Qualität besitze, in der zweiten Liga zu spielen", bilanzierte Werner, ohne sich freilich auch an die eigene Nase zu fassen. So trauerte er seiner Großchance hinterher, als er in der 49. Minute den Ball per Volleyschuss an die Latte hämmerte – wie Sekunden zuvor schon Georg Margreitter. "Wenn wir da in Führung gehen, hätte es wahrscheinlich zum Sieg gereicht", sinnierte Werner.

Sein neuer Chef Michael Köllner war für den Anfang ganz zufrieden mit der Leistung seiner Leihgabe aus Stuttgart. "Tobias Werner stand oft im Brennpunkt des Geschehens. Er ist nach und nach besser ins Spiel gekommen. Leider hat er es verpasst, das Tor zu machen. Und Offensivspieler wie er werden nun mal hauptsächlich an ihren Torerfolgen gemessen."

Sein Startelf-Debüt feierte noch ein weiterer Club-Profi. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Union Berlin und in Aue durfte Verteidiger Ewerton durchspielen. "Man hat schon gesehen, dass er eine lange Pause hinter sich hat", urteilte Trainer Köller und sprach von einer "durchschnittlichen Leistung": "Groß gefordert wurde in der Defensive ja auch nicht."

H. B.