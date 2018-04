Das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga ist für den 1. FC Nürnberg ein sehr spannendes. Vier Spieltage vor Schluss steht der Club auf einem starken zweiten Platz, die weiteren Aufgaben für das Köllner-Kollektiv haben es aber in sich: es geht gegen direkte Konkurrenten, eine Mannschaft, die sehr schwer zu schlagen ist und eine graue Maus, die selbst noch um den Klassenerhalt kämpft. Wir haben uns die kommenden vier Gegner des FCN genauer angesehen.

Die 2. Liga bleibt spannend wie nie: Im ausgeglichenen Fußball-Unterhaus geht's im Rennen um die Aufstiegsplätze heiß her. Kann Fortuna Düsseldorf an der Spitze bleiben? Wie gefährlich werden Kiel, Ingolstadt und Co. dem FCN noch? Vier Spieltage vor Schluss blicken wir auf die restlichen Aufgaben der Club-Konkurrenz.