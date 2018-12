Energieleistung der Eintracht - Leipzig bezwingt Mainz

Am Bundesliga-Sonntag ging es heiß her - vor 43 Minuten

FRANKFURT - RB Leipzig bleibt durch den 4:1-Sieg gegen Mainz 05 am FC Bayern dran. Am Abend legte Eintracht Frankfurt nach und gewinnt in einem Kampfspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:1.

Yussuf Poulsen erzielt beim 4:1 gegen Mainz einen Doppelpack. © ROBERT MICHAEL



Yussuf Poulsen erzielt beim 4:1 gegen Mainz einen Doppelpack. Foto: ROBERT MICHAEL



Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen

Mit Volldampf-Fußball ist Eintracht Frankfurt auch in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Nach zuletzt zwei Niederlagen erzielten Danny Da Costa (28. Minute) und Filip Kostic (57.) im Sonntagspiel für die Gastgeber die Tore zum 2:1 (2:0) gegen Bayer Leverkusen. Den Gegentreffer erzielte vor 46.500 Zuschauern Karim Bellarabi (65.). Für die Leverkusener war es die erste Niederlage nach drei nicht verlorenen Partien. Dagegen konnten die Frankfurter nach zwei Jahren wieder den Angstgegner vom Rhein bezwingen und den fünften Tabellenplatz verteidigen.

RB Leipzig - FSV Mainz 05

RB Leipzig hat sich dank seiner Torgaranten Yussuf Poulsen und Timo Werner für das peinliche Europa-League-Aus ein wenig rehabilitiert und vor dem Spitzenspiel am Mittwoch beim FC Bayern München den vierten Tabellenplatz gefestigt. Vor nur 30.136 Zuschauern trafen Poulsen und Werner beim 4:1 (2:1) am Sonntag bei anhaltendem Schneefall jeweils doppelt. Damit zeigte RB eine Reaktion, nachdem die Sachsen unter der Woche durch ein 1:1 gegen Trondheim das Weiterkommen auf internationaler Bühne verspielt hatten. Poulsen legte zunächst mit zwei schnellen Treffern (14. und 19. Minute) vor. Werner sorgte mit seinem fünften Doppelpack in dieser Saison für die Entscheidung (75. und 88.). Karim Onisiwo hatte für Mainz nach 38 Minuten per Kopfball verkürzt.

Die Partien vom Samstag:

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:1 (2:1)

Borussia Dortmund hat eine bisher famose Hinrunde mit der Herbstmeisterschaft veredelt. Nach einem 2:1 (2:1) über Werder Bremen sicherte sich der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga bereits am 15. Spieltag den inoffiziellen Titel. Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten die Torschützen Paco Alcácer (20. Minute) und Marco Reus (27.) am Samstagabend für den hart erkämpften Erfolg des Revierclubs, der damit auch in seinem 15. Punktspiel ungeschlagen blieb. Dagegen verbuchten die Norddeutschen trotz des Treffers von Max Kruse (35.) in den vergangenen sieben Partien nur einen Sieg. Wie erwartet kehrten alle noch beim Champions-League-Spiel in Monaco (2:1) fünf Tage zuvor fehlenden oder geschonten Stars in die Dortmunder Startelf zurück. Insgesamt nahm Trainer Lucien Favre acht Änderungen vor. Stammkräfte wie Marco Reus, Axel Witsel und Jadon Sancho sollten für den siebten Heimsieg im achten Spiel sorgen.

Hannover 96 - FC Bayern München 0:4 (0:2)

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seine Mini-Serie zum Jahresende in der Bundesliga mit einem klaren Sieg fortgesetzt. Bei Hannover 96 gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Samstag vollkommen ungefährdet und verdient 4:0 (2:0). Joshua Kimmich (2. Minute), David Alaba (29.), Serge Gnabry (53.) und Robert Lewandowski (62.) schossen den dritten Bundesliga-Sieg am Stück für den Tabellendritten Bayern heraus, der immerhin zwei Punkte auf den Zweiten Borussia Mönchengladbach gutmachte und mit 30 Zählern zu den Rheinländern aufschloss.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 2:0 (0:0)

Dank des zurückgekehrten Abwehrchefs Kaan Ayhan hat Fortuna Düsseldorf zwei Spieltage vor Hinrunden-Ende die direkten Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga verlassen. Der Aufsteiger und bisherige Tabellenletzte besiegte den SC Freiburg verdient mit 2:0 (0:0). Der türkische Nationalspieler Ayhan, der wegen einer Zehenverletzung zuletzt viermal in Folge nicht eingesetzt wurde, schoss beide Tore (55./79.). Für Ayhan waren es im 43. Bundesliga-Spiel der zweite und dritte Treffer – den ersten hatte er 2014 für den FC Schalke 04 ebenfalls gegen Freiburg erzielt.

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1 (0:1)

Mario Gomez kann es noch. Der Ex-Nationalstürmer hat seine monatelange Torflaute beendet und dem VfB Stuttgart per Doppelpack wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beschert. Dank zweier Treffer des 33-Jährigen (64. Minute/76.) drehten die vor allem im ersten Durchgang schwachen Schwaben das Spiel gegen Hertha BSC und setzten sich mit 2:1 (0:1) durch. David Mittelstädt (38. Minute) hatte die Berliner zunächst in Führung gebracht. Aber dann schlug Gomez zu, traf nach 682 Minuten wieder, und sorgte dafür, dass die Schwaben den Abstiegs-Relegationsplatz verließen. Zuvor hatte Gomez am 6. Oktober ein Bundesliga-Tor für Stuttgart erzielt – am Ende jubelte er über sein 100. Pflichtspieltor für die Schwaben. Die Hertha rutschte durch die erste Niederlage seit Anfang November auf den siebten Platz ab.

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 0:0

Borussia Mönchengladbach hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga das nächste Erfolgserlebnis verpasst. Der Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund kam am Samstag nicht über ein glückliches 0:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim hinaus. Anstelle des erwarteten Offensiv-Spektakels boten beide Teams vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena eine lange zerfahrene Partie. Gladbach liegt damit aber zwei Spieltage vor der Winterpause als Zweiter weiter vor dem punktgleichen Titelverteidiger FC Bayern München.

FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1 (1:0)

Der FC Augsburg hat seine Negativserie auch gegen Schalke 04 nicht beenden können. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum musste sich am Samstag trotz teils deutlicher spielerischer Vorteile mit einem 1:1 (1:0) gegen den deutschen Vizemeister begnügen und wartet nun schon seit sechs Bundesligaspielen auf einen Dreier. Die Schalker bleiben nach der bitteren Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund und einer spielerisch enttäuschenden Vorstellung in der Tabelle immerhin vor den Fuggerstädtern, die nur eines der vergangenen 15 Bundesligaduelle gegen S04 gewannen. Michael Gregoritsch (13. Minute) brachte die Gastgeber nach einer missglückten Faustabwehr von Torwart Ralf Fährmann in Führung. Es war das 300. Bundesligator der Augsburger, die zuvor viermal am Stück verloren hatten. Daniel Caliguiri (53.) glich vor 27.233 Zuschauern für die von Personalproblemen geplagten Schalker aus.

dpa