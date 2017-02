Entscheidung am Grünen Tisch für den TV Fürth 1860

FÜRTH - Das Derby der Basketballfrauen des TV Fürth 1860 gegen den Post SV Nürnberg endete zwar mit einer 49:64 (29:23)-Heimniederlage, aber dennoch gibt es in Sachen Abstiegskampf eine erfreuliche Entwicklung.

Nina Rohrbach (links, TV Fürth 1860) muss sich den Weg erst freiräumen, den ihr die Spielerin vom Post SV Nürnberg im Derby versperrt. © Foto: Zink/OGo



Vorgesehen ist, so Trainer Fabian Süßner nach seinen Informationen von Verbandsseite, eine Aufstockung der Bayernliga Nord, so dass maximal mit einem Absteiger zu rechnen ist.

Die Fürtherinnen sind damit offensichtlich aus dem Schneider, trotzdem hätten sie gegen den Post SV nicht nur gerne gewonnen. Es sah 28 Minuten lang auch durchaus danach aus, als könnten sie für den voreilig selbsternannten Aufstiegsfavoriten ein weiterer Stolperstein werden.

Spielerisch waren sie keineswegs schwächer, führten nach einem starken Auftaktviertel (19:12) und dank einer gut funktionierenden Zonenabwehr bis kurz vor Ende des dritten Spielabschnitts noch 39:25. Ein 11:0-Lauf der Gäste sorgte vor dem Schlussviertel für die Wende und einen 39:46-Rückstand der "60er".

"Das war für uns nicht mehr aufzuholen", stellte Trainer Süßner in seinem Fazit fest. Denn konditionell hatte die Mannschaft, nicht nur personell, sondern auch durch Erkrankungen einiger Spielerinnen geschwächt, nichts mehr zuzusetzen. Der Gegner dagegen rotierte mit zwölf Spielerinnen clever durch und besaß zudem in Kerstin Wägner (15) und Jana-Sophie Distler (14) zwei sichere Werferinnen.

Nur Gökkaya trifft zweistellig

Bei Fürth dagegen hielt sich die Wurfausbeute in den Abschnitten zwei, drei und vier mit jeweils zehn Punkten in für die Bayernliga zu engen Grenzen, weil wie so oft selbst klarste Chancen ungenutzt blieben.

Lediglich Server Gökkaya (11) punktete zweistellig. Sonst aber sprang niemand in die Bresche für die in der Korbjägerliste am Besten platzierten Jasmine Tomasek, Nina Rohrbach und Julia Harms, die diesmal unter ihrer Normalausbeute blieben. Letztlich zu wenig, um sich für eine über weite Phasen durchaus ordentliche Leistung zu belohnen.

TV 1860: Sabina Bukalo-Peter 2, Katja Cörüt 7, Server Gökkaya 11, Julia Harms 7, Denice-Nicole Heiselbetz 6, Nina Rohrbach 5, Stefanie Schackow 5, Jasmine Tomasek 6.

Ferner: Post SV Nürnberg – DJK Bamberg II 65:69 (Nachholspiel); BG Litzendorf – TTL Bamberg 78:34, SG Oerlenbach/Ebenhausen – Regensburg Baskets 41:49, Tuspo Heroldsberg – DJK Bamberg II 53:55.

Tabelle: 1. Litzendorf 13 Spiele/26 Punkte, 2. Herzogenaurach 12/20, 3. Nürnberg 12/18, 4. TTL Bamberg 13/14, 5. DJK Bamberg II 12/12, 6. TV Fürth 1860 12/8, 7. Regensburg 13/8, 8. Heroldsberg 12/6, 9. Oerlenbach/Ebenhausen 13/0.

