Er kann Abstiegskampf! Club-Keeper Mathenia kennt sich aus

Nürnbergs Torwart bringt beim FCN jede Menge besondere Erfahrung ein - vor 26 Minuten

BENAHAVIS - Beruflich beschäftigt sich Christian Mathenia seit Sommer 2015 eigentlich nur noch mit dem Klassenkampf. Mit Darmstadt und dem HSV ist er zweimal knapp dringeblieben, vergangene Saison hat es ihn mit den Hamburgern dann erwischt. Zumindest weiß Nürnbergs auch als Mediator wirkender Sommerzugang jetzt, worauf es im Tabellenkeller ankommt.

Der Kampf gegen die Elemente? Nein, es geht um den Abstiegskampf - und der scheint Eduard Löwen und Christian Mathenia zumindest in diesem Moment sogar wirklich Spaß zu machen. © Sportfoto Zink / DaMa



Der Kampf gegen die Elemente? Nein, es geht um den Abstiegskampf - und der scheint Eduard Löwen und Christian Mathenia zumindest in diesem Moment sogar wirklich Spaß zu machen. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Der Torwart lebt vor, wofür er steht. Christian Mathenia hat im Trainingslager stets ein Lächeln auf den Lippen, obwohl ihm körperlich eigentlich nicht danach ist. Seine Knieverletzung schränkt ihn nach wie vor ein bei der täglichen Arbeit; am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag absolvierte er deshalb ein individuelles Programm, wie schon in den Weihnachtsferien, die er zu einem großen Teil zur Reha in Mainz nutzte.

Das Vertrauen in sein zuletzt malades Bein gewinnt er gerade Stück für Stück zurück, das Vertrauen in seinen Club hat er hingegen nie verloren. Dass einer wie er nun vorangehen muss, ist für ihn selbstverständlich. Mehr Bundesliga-Einsätze als Christian Mathenia (76) hat im Aufgebot des 1. FC Nürnberg einzig Robert Bauer (78) – der aber lediglich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man den Klassenerhalt schafft.

"Ein Stück weit gehemmt"

Mit dem FC Ingolstadt ist er 2015/16 drin geblieben, Mathenia in derselben Saison nicht weniger überraschend mit Darmstadt 98 und ein Jahr später mit dem HSV, 2018 erlebte er in Hamburg genau das andere Extrem; seine Nürnberger sollen daraus lernen. "Wir haben nur wenige Spieler, die so eine Situation schon durchgemacht haben", sagt Mathenia, "vielleicht waren wir deshalb in den vergangenen Wochen auch ein Stück weit gehemmt. Davon wollen wir mit einer positiven Stimmung im Trainingslager lösen."

Bilderstrecke zum Thema Greenkeeper, Redebedarf, Abschlüsse: Tag drei des FCN in Spanien Am dritten Tag in Benahavis taucht hinter den Bergen die spanische Sonne auf. Und dann die Gruppe fleißiger Lieschen, die den Spielplatz des FCN in dessen Trainigslager in einem formidablen Zustand hält. Im Anschluss wird geübt, geübt, geübt. Der Club will und muss im letzten Drittel - also vor dem Tor der Bundesliga-Konkurrenz - gefährlicher werden. Das macht sein Trainer auch im Pressegespräch deutlich. Bilder? Por favor!



Für ihn persönlich dürfte das ein Kinderspiel werden im Vergleich zum Frühjahr, als ihn beim HSV der Frust der Fans und Medien traf. Mathenia, laut dem Fachblatt kicker damals sogar notenbester Hamburger, war nach zwei, drei unglücklichen Aktionen plötzlich der Buhmann, obwohl die Ursachen für den Absturz seiner Ansicht nach in der Kabine zu suchen waren.

"Das sind gute Jungs"

Die Hamburger Mannschaft sei letztlich keine richtige mehr gewesen; näher möchte Mathenia darauf gar nicht mehr eingehen und sich lieber auf seinen neuen Verein und seine neue Aufgabe konzentrieren, die schwerer kaum sein könnte. Zwischenmenschlich sieht er beim Club eine intakte Gruppe, "das habe ich schon in meinen ersten Wochen hier gesagt, das sind gute Jungs".

Weil die guten Jungs aber in letzter Zeit auch im täglichen Umgang miteinander wohl ein bisschen zu brav waren, gab es im Trainingslager auch schon die eine oder andere Einheit hinter verschlossenen Türen. "Ich finde super hier, dass man noch enger zusammenrücken muss", sagt Mathenia, "intern wurden schon ein paar Sachen angesprochen, worauf wir achten wollen."

Und die es seiner Einschätzung nach auch zwingend braucht, um einigermaßen optimistisch in die Rückrunde starten zu können. "Das fängt ganz klassisch mit Verhaltensregeln an", versichert Mathenia, "dass wir intern noch direkter zu uns sein müssen, noch ehrlicher miteinander, dass auch jeder dem Gegenüber seine Meinung sagen kann." Mimosen sind künftig fehl am Platz.

In Hamburg kam Kritik vom Mitspieler offenbar nicht bei jedem gut an. Aufrichtig zu sein zu sich und Kollegen "ist meiner Meinung nach das wichtigste Gut in einer Sportmannschaft, dass man Klartext reden darf, egal ob als junger oder älterer Spieler." Also üben sie in Benahavis gerade auch, sich gemeinsam verantwortlich zu fühlen – und danach zu handeln. Auch abseits der Öffentlichkeit.

Turbulente Zeit und felsenfester Glaube

Dahingehend hat Christian Mathenia "seine Erfahrung eingebracht", wie er sagt, die meistens turbulente Zeit beim HSV hat ihn auch als Mensch reifen lassen. Trotzdem gefällt ihm, dass sich beide Standorte ähnlich sind. "Von den Fans und von der Tradition her kann man Hamburg und Nürnberg absolut vergleichen", sagt Mathenia, auch die beinahe surrealen Gefühlsaussschläge im Umfeld bei anhaltendem Erfolg oder Misserfolg kommen ihm bekannt vor.

Durch wollen und müssen sie da jetzt zusammen; zuletzt elf Spiele ohne Sieg sind zwar ein ordentlicher Rucksack für die restlichen 17 Partien, lassen den Club aber keineswegs chancenlos zurück. "Es ist nicht so, dass wir zehn Punkte Rückstand hätten, der Klassenerhalt ist noch zu greifen", glaubt Mathenia. "Und es liegt nur an uns, auch zuzupacken. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden."

Unter anderem dank der neuen Offenheit und Ehrlichkeit beim 1. FC Nürnberg. Wofür es ohnehin nie zu spät ist.

Bilderstrecke zum Thema Kamelle, Köllner, Könige: Tag zwei in Benahavis ist besonders Was war da los am zweiten Tag des Trainingslagers an der Costa del Sol? Jede Menge! Der Köllner-Club probt im Bergdorf Benahavis in der Sonne Südspaniens am Vormittag in drei Gruppen. Dann gibt's Essen, Gespräche und die nächste Übungseinheit. Beendet wird diese von drei Himmelsboten und einer fetten Fiesta. Bilder aus der andalusischen Zweitheimat des Almeisters? Vamos, hier kommen sie!



Wolfgang Laaß