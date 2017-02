Er kann's halt: Tore sind Sabiris Markenzeichen

NÜRNBERG - Mit dem Schnüren eines Doppelpacks kennt sich Abdelhamid Sabiri aus. In welcher Statistik man auch blättert, es fällt auf: Nürnbergs Neuentdeckung weiß, wo das Tor steht und wie man nachlegt. Im Club-Dress soll das möglichst lange der Fall sein.

Gib mir die Faust: Rurik Gislason und Abdelhamid Sabiri verstehen sich. © Sportfoto Zink



Abdelhamid Sabiri hat auf sich aufmerksam gemacht. Mit seinem Doppelpack in Heidenheim und einer auf der Ostalb wie auch schon beim 1:2 gegen Dresden über weite Strecken starken Leistung hat der 20-Jährige auch das Interesse anderer Vereine geweckt.

Sabiri steht im Schaufenster, einen allzu raschen Abgang des Shootingstars muss der Club jedoch nicht befürchten. Die Offensivkraft besitzt beim FCN aktuell zwar nur einen bis 2018 gültigen Vertrag. Kommt Sabiri jedoch zu weiteren Zweitliga-Einsätzen verlängert sich dieser Kontrakt - wie die Bild ins Feld führt - in der Rückrunde jedoch automatisch um ein weiteres Jahr. Auch ein besseres Gehalt dürfte den kopfballstarken Techniker dann zum Bleiben animieren beziehungsweise dem Club als Argument in den Verhandlungen mit dem Youngster nützen.

"Wir holen ihn auch wieder auf den Boden zurück"

Am vergangenen Samstag erzielte Sabiri in seinem zweiten Spiel für die Profis beim 3:2-Erfolg in Heidenheim seine ersten beiden Pflichtspieltreffer. "Schön, ich wollte schon immer mal in der Zweiten Liga treffen. Dass das heute geklappt hat, macht mich glücklich. Aber am wichtigsten ist, dass ich der Mannschaft helfen konnte", gab der schlitzohrige Offensivspieler unaufgeregt zu Protokoll.

Der Vorwurf der Überheblichkeit soll gar nicht erst aufkommen. "Wir holen ihn auch wieder auf den Boden zurück, sollte er tatsächlich abheben", wirft Club-Torhüter Thorsten Kirschbaum ein Auge auf den Marokkaner, der vor kurzem noch in der fünftklassigen Oberliga Westfalen für die Sportfreunde Siegen das Trikot trug.

"Das Tor steht immer gleich"

Nach dem Wechsel im Sommer zu Nürnbergs Zweitvertretung und zwölf Treffern in 21 Partien - darunter ein Doppel- und sogar ein Dreierpack - wurde Sabiri im Winter mit einer Blitzbeförderung zu den Zweitliga-Profis belohnt.

Sein Selbstvertrauen ist mit dem Aufstieg aus der Regionalliga gleichermaßen gestiegen. Sabiri versteckt sich nicht, glänzt mit einer Kühnheit, wie sie nur ganz wenige Debütanten mitbringen. "Das Tor steht immer gleich, ist immer gleich hoch und gleich breit", sagt er.

Auf seinen Instinkt kann sich Sabiri egal in welcher Spielklasse verlassen. Er traf in seiner Karriere regelmäßig, oft doppelt, manchmal sogar dreifach. Egal ob bei den A-Junioren des SV Darmstadt, in seinem ersten Herrenjahr bei den Sportfreunden Siegen oder bei der U21 des FCN. Nur in Sachen Tempo, Athletik und Zweikampfhärte ist es im Fußball-Unterhaus "viel intensiver", gibt er zu.

"Ich bin Abdelhamid Sabiri"

Weil er nach dem Weggang von Guido Burgstaller zum FC Schalke 04 die Position des Toptorjägers erbte, wird er gerne mit dem Österreicher verglichen. Einerseits empfindet er das als normal, andererseits stellt er aber auch klar: "Ich bin nicht Guido Burgstaller. Ich bin Abdelhamid Sabiri." Burgstaller benötigte in seiner Debütsaison acht Spiele, um auf die Ausbeute von zwei Toren zu kommen; seinen ersten Doppelpack erzielte der Kärntner dann auch erst im 23. Einsatz.

