Die Falcons tappen auf der Stelle. Gegen den Play-off-Kandidaten aus Heidelberg verlieren Nürnbergs beste Basketballer mit 56:78 (23:38) deutlich. Die Bilder aus dem Eventpalast am Airport!

Man fühlte sich in Nürnberg ein wenig erinnert an den 11. April 2008, als gegen Wolfsburg das Wetter in der Noris für ein Bundesliga-Novum sorgte. Erstmals wurde eine Partie wegen schlechter Witterung nicht zu Ende gespielt. Doch trotz Regen satt kam es gegen Leverkusen nicht dazu. Der FCN tat sich auf fast unbespielbaren Geläuf wahnsinnig schwer, erkämpfte sich aber dennoch einen glücklichen Punkt. Nun haben Sie die Spieler benotet.