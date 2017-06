Erdbeerkuchen und Schlafplätze in Erlangen

Tribesmen Erlangen gewinnt das Relegationsspiel gegen Freiburg und bleibt auch künftig Lacrosse-Bundesligist - vor 32 Minuten

Das Lacrosse-Team Tribesmen Erlangen hat den Abstieg aus der Bundesliga noch einmal abgewendet. Im Relegationsspiel gegen die Pumas aus Freiburg gelang letztlich ein deutlicher 15:2-Erfolg. Gefeiert wurde am Ende aber trotzdem gemeinsam.

Dem Lacrosse-Team Tribesmen Erlangen ist ein dicker Fisch ins Netz gegangen — durch den Sieg gegen Freiburg bleiben sie erstklassig. © Foto: Harald Sippel



Der Kontrast hätte größer kaum sein können. Anspannung und Entspannung lagen am Sportgelände des TB Erlangen in der Spardorfer Straße ziemlich nah beieinander. Auf der einen Seite waren da die etwa 60 Zuschauer, die auf den fünfstufigen Treppen den strahlenden Sonnenschein genossen – mit Chill-out-Musik, Radler und Erdbeerkuchen. Das Beachvolleyball-Feld direkt vor dem Spielfeld tat sein Übriges zum Freibad-Feeling beim Relegationsspiel der Bundesliga-Lacrosse-Mannschaft von Tribesmen Erlangen.

Auf der anderen Seite war da in diesem entscheidenden Spiel gegen die Pumas PTSV Jahn Freiburg aber eben auch der Kampf auf dem Spielfeld: Der Kampf um jeden Zentimeter Raumgewinn, um Tore und darum, dass die Zuschauer künftig bei Radler und Erdbeerkuchen weiterhin Bundesliga-Lacrosse genießen können. Denn bei einer Niederlage gegen die Freiburger – den Releganten der zweiten Bundesliga – hätten die Erlanger künftig eine Klasse tiefer antreten müssen. Hätten. Denn das Team von Spielertrainer Peter Wittmann gewann letztlich deutlich und verdient mit 15:2.

"Sehr erleichtert"

"Ein Abstieg wäre enorm bitter gewesen. Der Klassenunterschied zwischen 1. und 2. Liga ist sehr hoch, das hat man auch gemerkt. Sportlich wäre es eine Katastrophe gewesen. Wir sind auf jeden Fall sehr erleichtert", sagt Wittmann, der Trainer der Mannschaft in den dunkelgrünen Trikots und weißen Helmen, die von Anfang an wacher, schneller und zielstrebiger auftrat als der Gegner aus Südbaden. Die Freiburger hatten sich ihrerseits als erster der zweiten Bundesliga über den Gewinn des Ligapokals gegen den bayerischen Vertreter für das Entscheidungsspiel qualifiziert. "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, auch wenn wir am Anfang etwas nervös waren und etwas viel fallen gelassen haben", sagt Wittmann. Nach dem ersten Viertel führten die Erlanger bereits deutlich mit 6:0. "Da ist dann natürlich der größte Druck abgefallen." Zwar ließen es die Tribesmen im zweiten Viertel dann etwas ruhiger angehen – zur Pause stand es 8:2 – , am Ende spielten sie den Vorsprung aber souverän nach Hause. "Es war natürlich eine Überraschung. Wir haben noch nie gegen Freiburg gespielt. Man konnte nicht abschätzen, wie es letztlich läuft", sagt Wittmann. Es ist noch einmal gut gegangen.

Für die Erlanger war es überraschend genug, dass sie überhaupt so lange um den Klassenverbleib zittern mussten. Denn vor der Saison wurden eher die vorderen Plätze angepeilt – viele knappe Niederlagen führten letztlich aber zu diesem Abwärtstrend, der erst im Relegationsspiel gestoppt werden konnte: "Wir spielen eigentlich auf einem richtig guten Niveau in der Liga mit und sind mit Ausnahme der ersten beiden Teams auch gegen alle anderen konkurrenzfähig", sagt Wittmann.

Highschool-Jahr in den USA

Perspektivisch richtet sich der Blick des Trainers, der einst während eines High-School-Jahres in den USA vom Lacrosse-Virus infiziert wurde, also schon wieder nach oben: "Wir wollen nächste Saison möglichst wieder im vorderen Mittelfeld landen. Vielleicht können wir auch mal Platz drei angreifen – das wäre die Qualifikation für die Playoffs", sagt Wittmann, der sich dann vor allem auch wieder auf Heimspiele auf dem idyllischen Vereinsgelände freut: "Wir kriegen von den anderen Teams auch immer zu hören, dass wir es sehr schön hier haben", sagt Wittmann. Nur gegeneinander spielen und dann heimfahren wäre deshalb ja auch langweilig. Die Freiburger bekamen kurzerhand Schlafplätze angeboten. Es ist schließlich Berg-Zeit: "Das ist das Nette beim Lacrosse. Die Teams bleiben immer länger, man plaudert, trinkt und grillt noch zusammen." Am Ende verschwamm der Kontrast zwischen Zuschauern und Feldspielern also doch noch.

MICHA SCHNEIDER