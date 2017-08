Erfahrung schlägt Großmaul: Mayweather bleibt unbesiegt

US-Boxer feiert gegen Conor McGregor den 50. Sieg in seiner Karriere - vor 20 Minuten

LAS VEGAS - Der Jahrhundertkampf, den der Promoter ankündigte, war es zwar nicht. Im Ring lieferten Floyd Mayweather und Conor McGregor dennoch einen unterhaltsamen Fight, in dem der Box-Profi sich durchsetzte - und noch im Ring seinen Rücktritt verkündete.

Floyd Mayweather (re.) blieb auch im 50. Kampf seiner Profi-Karriere ungeschlagen. © Isaac Brekken/dpa



US-Boxer Floyd Mayweather hat auch den 50. Profikampf seiner Karriere gewonnen. Der 40-Jährige besiegte am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor in der zehnten Runde durch technisches K.o.

Mayweather dominierte den Kampf gegen den Boxneuling nachdem diesem in den ersten Runden einige Treffer gelangen. Durch den Sieg bleibt Mayweather auch im letzten Kampf seiner Karriere unbesiegt.

