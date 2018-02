Für Nürnbergs Nicht-Olympia-Helden, die Daheimgebliebenen also, ging es am Freitag am Kurt-Leucht-Weg darum, die Pause in Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse erfolgreich zu nutzen. Die Wilson-Schützlinge lösten diese Aufgabe gegen den tschechischen Renommierklub Sparta Prag auf eigenem Eis stark. Die Bilder! © Sportfoto Zink / ThHa