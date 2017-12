Der 31. Hauptrunden-Spieltag in Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse steht an. Für die Thomas Sabo Ice Tigers bedeutet er einen Ausflug an den Pulverturm, zu beinahe gleichnamigen Raubkatzen aus Straubing. Worauf es für Nürnbergs Vorzeigeteam in Niederbayern ankommmt, weiß NZ-Sportredakteur Florian Jennemann.

In der ersten Hälfte fand der FCN auf dem malträtierten Rasen nicht so wirklich in die Partie. Nach Wiederbeginn sah man in Düsseldorf einen anderen Club. In den Noten der Köllner-Jungs drückt sich das auch aus, wobei ein Gelb-Rot-gefährdeter Mittelfeldabräumer im zweiten Durchgang gar nicht mehr auf dem Platz war.