Erfolgsgeschichte im Volleyball für TV Fürth 1860

FÜRTH - Im vergangenen Jahr bekam Fürth überraschend ein Drittliga-Volleyballteam geschenkt. Zum Ende der ersten Saison beim TV 1860 zeigt sich: Der Wechsel aus Nürnberg hat sich nicht nur für die Spielerinnen gelohnt.

Wenn alle Spielerinnen da sind, ist der Kader gar nicht so klein, sagt TV-Spielführerin Katja Holstein (links neben Trainer Matthias Lompa). Nur sind, wie hier gegen Chemnitz, eben nicht immer alle anwesend.



Immer weiter nach oben fliegt der gelb-blaue Volleyball, vorbei an den Basketballkörben und den Zuschauerrängen, bis er schließlich von der Lampenzeile an der Decke der Julius-Hirsch-Halle gestoppt wird. Ins Fliegen gebracht hat ihn eine Volleyballspielerin aus Chemnitz, es war der vergebliche Versuch, einen Satzball von Katja Holstein aufzunehmen. Die Spielführerin des Drittliga-Teams des TV Fürth 1860 entscheidet damit den zweiten Satz, ihr Verein führt 2:0.

Es ist ein sonniger Frühlingsnachmittag, der erste wirklich schöne Sonntag des Jahres und doch haben sich in der schicken, neuen Halle knapp hundert Zuschauer eingefunden, um sich ein Volleyballspiel anzuschauen. Vor einem Jahr wäre das in Fürth noch undenkbar gewesen, das Frauenteam der "Sechzger" war da gerade in die Landesliga abgestiegen.

Doch dann ermöglichte eine glückliche Fügung Drittliga-Volleyball beim TV. Der VfL Nürnberg gab seine Lizenz ab, weil ihm Helfer und Spielerinnen fehlten – der TV 1860 sprang ein. Und alle wirken ein Jahr später sehr froh darüber.

"A. Das Ambiente in der Halle. B: Es kommen Zuschauer. C: Der Verein kümmert sich", zählt Trainer Matthias Lompa die Gründe auf, warum Fürths Volleyballerinnen gerade so zufrieden sind. "Von der Organisation und dem Drumherum her ist es auf jeden Fall das Richtige gewesen. Die sind hier alle voll dabei", sagt Kapitänin Holstein. Sie und fünf andere Spielerinnen haben den Lizenzwechsel maßgeblich mit vorangetrieben.

Ungewohnter Luxus

„Am Ende waren wir immer oben“: Auch sportlich lief es beim TV gut. © Fotos: Hans-Joachim Winckler



An den Luxus in Fürth müssen sich die Spielerinnen immer noch gewöhnen. "Es kommen ständig Leute aus der alten Mannschaft, die etwas machen wollen, und dann sehen sie: Die Brötchen sind schon geschmiert, das Netz steht schon", erzählt Lompa mit einem Schmunzeln. Jugendwart Sigi Rosenow und der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Fürst bilden das Herz der Organisation: "Die sind Gold wert im Verein, die reißen sich den Arsch für alles auf", schwärmt Lompa. Und auch der restliche Verein unterstützt: Zuletzt kamen selbst die Fußballer der SG Quelle geschlossen zum Spiel, die Handballer haben den Volleyballerinnen eine Trainingshalle überlassen.

Weil sich beim TV um Fürst udn Rosenow ein großes Team aus Helferinnen und Helfern gebildet hat, können sich die Spielerinnen auf das Sportliche konzentrieren. Und auch da lief vieles besser als erhofft. Mit dem Ziel, sich in der 3. Liga zu etablieren, war das Team angetreten. Mit dem Abstieg haben sie nur zu Saisonbeginn, als die ersten drei Partien verloren wurden, etwas zu tun gehabt. Und danach nicht mehr.

"Die springt wie ein Flummi"

"Trotzdem war es eine enge Geschichte, auch wenn wir nie ganz unten drin standen. Am Ende waren wir aber immer oben. Ich bin positiv überrascht", freut sich Katja Holstein. Wo genau ihr Team in der Tabelle landen wird, steht noch nicht fest – ein Auswärtsspiel in Hammelburg gibt es noch. Zwischen Platz drei und Platz sechs (von elf) ist alles möglich. Der Klassenerhalt ist längst sicher.

Und das, obwohl der Kader immer noch recht klein ist. Fürth ist zum Beispiel abhängig von seiner einzigen Zuspielerin, Anastasia Ittner. Sieben Tage vor Saisonbeginn haben sie ihr vom kirgisischen Verband noch eine Spielberechtigung besorgt. "Wenn die einen schlechten Tag hat, dann verlierst du auch. Das ist, wie wenn im Fußball der Torwart fehlt", sagt Lompa. Immerhin hat er für die kommende Saison eine zweite Zuspielerin in Aussicht.

Gegen Chemnitz macht auf der Mittelposition die 17 Jahre alte Annika Knebel aus der eigenen Jugend einige Punkte. "Die springt hoch wie ein Flummi. Unsereins braucht da eine Trittleiter dafür, die macht das so aus ihrer Jugend heraus", schwärmt Lompa. Mitte der ersten Saisonhälfte durfte Knebel mit Kurzeinsätzen einsteigen, inzwischen ist sie fast eine Stammkraft – zumal sie nebenbei noch im U 18-Nachwuchsteam spielt. "Egal wen ich mit an Bord hole, diejenige wird sofort integriert", lobt der Trainer.

Und im letzten Heimspiel der Saison dürfen sie alle noch einmal auflaufen, Lompa wechselt munter durch.

Zwischenzeitlich verlieren die Fürtherinnen den Faden, der dritte Satz geht knapp an Chemnitz, auch Holstein, die noch aufs Feld kommt, kann das nicht verhindern. Und auch im vierten haben die TV-Frauen kurz zu kämpfen. Selbst den Matchball von Holstein blocken die Chemnitzerinnen noch – doch er landet im Aus. Ein 3:1-Sieg, ein würdiger Abschluss einer Premierenspielzeit, von der alle sagen, sie sei sehr gelungen.

Daran wollen sie in der kommenden Saison anknüpfen. Wieder oben mitspielen, die Spielerinnen aus der eigenen Jugend integrieren - das sind die vorrangigen Ziele. "Man muss da von Saison zu Saison denken", sagt Lompa: "Da ist in einem Jahr im Verein viel zusammengewachsen, wir müssen das erhalten." Und vielleicht kann es dann ja irgendwann sogar weiter nach oben gehen.

