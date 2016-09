Erlangen haben ihre Tore haben gefehlt

"Spieli"-Fußballerinnen empfangen am Samstag Bischofsheim - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Für die Fußballerinnen der Spielvereinigung steht am Samstag (16 Uhr) das erste Landesliga-Heimspiel an. Der VfR Stadt Bischofsheim ist klarer Favorit. Bei den Erlangerinnen aber könnte die Top-Stürmerin wieder ihrem ursprünglichen Job nachgehen.

Lieber auf dem Feld unterwegs: Nina Felgendreher (li.) stand ausnahmsweise im Tor. © Foto: privat



Eigentlich würde Nina Felgendreher ja lieber Tore schießen. In der vergangenen Saison hat sie 21-mal eingenetzt, keine Teamkollegin war besser. Der Aufstieg aus der Bezirksoberliga (BOL) wäre ohne die Stürmerin also schlicht unmöglich gewesen. Im Auftaktspiel der Spielvereinigung in der Landesliga stand die 18-Jährige allerdings im Tor. Was fehlte waren dann: ihre Tore.

„Das Spiel war ernüchternd“, sagt Felgendreher. „In Theuern ging vorne nicht viel.“ Sie selbst war zwischen den Pfosten gestanden, weil die etatmäßigen Torhüterinnen alle noch im Urlaub waren. Zum ersten Mal hatte sie das nicht gemacht. „Ich spiele hier Fußball, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Da hat man alle Positionen einmal ausprobiert.“

Als vor dem ersten Spiel der neuen Saison klar war, dass ein Keeper fehlt, sei die Wahl schnell auf sie gefallen. „Es ist doch selbstverständlich, dass ich aushelfe.“ Dauerhaft zieht es die Erlangerin aber in die Spitze. „Im Tor macht mir das nicht so viel Spaß. Man steht 90 Minuten herum und hat vielleicht zehnmal den Ball.“ Trotzdem hält Felgendreher gut. „Technisch weiß ich nicht unbedingt, wie das geht. Aber ich mache viel nach Gefühl und werfe mich einfach hin.“

Das erste Landesliga-Spiel war eine neue Erfahrung für sie und für das ganze Team. „Wir haben schnell gesehen, die Landesliga-Mannschaften spielen taktisch und körperlich besser, gehen robust in die Zweikämpfe.“ Das 0:1 in Theuern sei ärgerlich gewesen. „Wären alle dabei gewesen, hätten wir sicher etwas reißen können“, sagt Felgendreher. „In der Offensive hat die Durchschlagskraft gefehlt. Das war nur bis zum Strafraum gut.“

Gegner ist noch ungeschlagen

Trotzdem ist die Stürmerin weiterhin zuversichtlich, selbst für das Heimspiel am Samstag. Mit dem VfR Stadt Bischofsheim tritt ein starker Gegner im Waldsportpark an. Die Gäste sind nach zwei Siegen noch ungeschlagen, haben erst ein Gegentor kassiert und rangieren auf Rang drei. „Wir haben viel gelernt aus dem Auftaktspiel. Und wir gehen sicher nicht in die Partie und sagen, dass wir sowieso schon verloren haben.“

Zwar hat sich die Erlangerin nicht noch einmal mehr als 20 Treffer als Saison-Ziel gesetzt. „Ich möchte einfach gut spielen und dem Team helfen, auch mit Toren.“ Aktuell geht Felgendreher zur Schule, ein Jahr noch. Was danach passiert, ist unklar. Es kann aber durchaus sein, dass sie Erlangen und damit die Spielvereinigung verlassen wird.

Wenn, nur mit vielen Abschieds-Toren. Die Chance dazu bekommt die Stürmerin vielleicht schon am Samstag. Die Torhüterinnen sind aus dem Urlaub zurück. Trainer Thomas Hertwich entscheidet kurzfristig, ob er sie bereits einsetzt. Ansonsten würde aber auch Nina Felgendreher parat stehen. Ein letztes Mal.

KATHARINA TONTSCH