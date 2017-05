Erlangen Sharks beißen sich fest

ERLANGEN - Die Erlangen Sharks führen überraschend die Tabelle der Bayernliga im American Football an. Auch gegen Ansbach feierten sie am Ende einen mehr als ungefährdeten Sieg. Vom Aufstieg aber trennt sie derzeit noch eine ganz besondere Hürde.

„Wenn es in der Offensive nicht rund läuft, haut es eben die Defensive im Gegenzug wieder raus“: Die Erlangen Sharks sind derzeit nicht zu bremsen. © Foto: Ulrich Schuster



Die Musik dudelt aus dem Lautsprecher, die Bratwürste liegen auf dem Grill, die orangeblauen Fähnchen wehen im Sommerwind, der die unerträgliche Hitze am Footballsamstag zumindest ein wenig lindert.

Alles andere als unerträglich waren die bisherigen Leistungen der Erlangen Sharks in dieser Saison: Drei Siege aus drei Spielen, eine Bilanz, mit der man vor der Saison nicht gerechnet hatte. "Wir wussten, dass es schwer wird. Unsere Gegner waren immer sehr stark, die Spiele sehr eng, aber wir haben es am Ende überraschend geschafft, alle Spiele für uns zu entscheiden", sagt Jens Löschke, der Trainer. "Dass wir nicht untergehen, wussten wir, dass wir aber so erfolgreich starten, hat keiner gedacht."

Drei Spiele gedreht

Dabei mussten die Sharks in den ersten beiden Partien gegen Regensburg sowie während des Spiels gegen Platting vor allem in der mentalen Stärke überzeugen: In keiner der Begegnungen gingen sie in der Favoritenrolle aufs Feld. In allen Spielen mussten sie von Beginn an einen Rückstand aufholen, teilweise enorm hohe Spielstände aufarbeiten, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.

"Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie ein Team ist, zusammenhält und nie aufgibt. Wenn es in der Offensive nicht rund läuft, haut es eben die Defensive im Gegenzug wieder raus – das gilt auch andersrum", verrät Löschke das Erfolgsrezept seines Teams. Nun sollte der Erfolg auch am Samstagnachmittag gegen Ansbach weitergehen.

Bereits nach einer Stunde führten die Sharks sehr überzeugend mit 30:0, am Ende stand ein 46:0, was auch die zahlreichen Fans glücklich machte. In der Bayernliga-Tabelle konnten die Erlanger somit die Führung leicht verteidigen. Glücklich machen wollen die Sharks ihre Fans auch in höheren Ligen. Ob sie in der dritten Liga mithalten können, kann man aber noch nicht sagen. Es ist vor allem auch eine Frage der finanziellen Mittel, wenn es zu einem Aufstieg kommt: "Wenn man in den höheren Ligen im oberen Drittel der Tabelle mitspielen und auch mithalten möchte, muss man enorm viel Geld in die Hand nehmen. Der Import eines Spielers aus Amerika wird dann für alle Vereine, die Erfolge sehen möchten, eigentlich schon fast Pflicht", macht der Headcoach klar.

College-Ferien in Erlangen

Momentan haben die Sharks aber keine Möglichkeit, einen Importspieler einzukaufen, der zum Beispiel über die College-Ferien dann für Erlangen spielt. Dennoch sollte man nicht den Kopf hängen lassen, da sich die Spielweise der Erlanger kontinuierlich gesteigert hat. "Unsere Qualität hat sich deutlich verbessert, ich denke nicht, dass wir in der dritten Liga chancenlos wären", meint Jens Löschke. Es ist dem Training zu verdanken, der harten Arbeit der Spieler und auch ein paar Neuzugängen, die sich den Erlangern angeschlossen haben. Auch die Ansbacher Grizzlies bekamen die neue Stärke der Sharks zu spüren, im vierten Spiel der Saison wurde das Schlusslicht förmlich an die Wand gespielt.

Zum ersten Mal waren die Sharks also auf dem Feld auch Favorit, fanden jedenfalls die Fans: "Wir haben fest damit gerechnet, dass es heute zum vierten Sieg reichen wird. Die Jungs sind stark, super drauf und haben einfach große Lust am Spielen. Das sieht man sogar, wenn man keine Ahnung von dieser Sportart hat", sagt Jamie Michels, ein Sharks-Fan, der bereits die dritte Bratwurst vom kleinen Stand auf dem Sportplatz futtert.

Bald könnte es in der Bayernliga allerdings nur noch ein Team geben, das ganz ungeschlagen bleibt: Die Erlanger Mannschaft trifft als nächstes auf Hof. Beide Teams haben noch kein Spiel verloren. Spätestens dann also wird man sehen, ob das mit dem Aufstieg langsam ernst wird.

OLIVER WINKLER