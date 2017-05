Erlanger Abstiegskampf mit einfachen Mitteln

Beim Turnerbund 88 Erlangen kämpfen sie in der höchsten bayerischen Spielklasse gegen den Abstieg und oftmals finanzstärkere Gegner

ERLANGEN - In der Tennis-Bayernliga kämpfen gleich drei hiesige Mannschaften gegen den Abstieg. Der Turnerbund 88 Erlangen hat sich daran schon gewöhnt – "mit unseren Mitteln ist nicht viel mehr drin", heißt es.

Strecken muss sich der Turnerbund 88 in der Bayernliga heuer, um die Klasse zu halten. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Sebastian Trunk ist sauer. Nichts mag so recht laufen, mal sind die Schläge zu lang, mal zu kurz, mal zu hoch, mal zu niedrig. In einer kurzen Pause kommt Trunk aus der sengenden Sonne, die über der Tennisanlage des Turnerbunds an der Spardorfer Straße steht, hinüber in den Schatten – und schimpft. Patrick Pöschke lässt seinen Teamkameraden erst einmal Luft ablassen. Dann spricht er mit ihm, versucht ihn wieder aufzubauen – vergeblich. Trunk verliert seine Begegnung.

Gestiegenes Niveau

"Das Niveau ist heuer in der Bayernliga unglaublich angestiegen", sagt Patrick Pöschke, der vor drei Jahren fürs Medizinstudium nach Erlangen kam und nebenbei für den TB Tennis spielt. Er hat seine Partie gegen Amberg II 6:2, 6:2 gewonnen, der Turnerbund hält den Tabellenführer, der nicht die beste Mannschaft geschickt hat, überraschend gut in Schach. Einige Mannschaften können sich starke Ausländer leisten, der TB sich nur Marek Budos, an der ersten Stelle. "Der hat einen schweren Stand", sagt Pöschke – Budos verliert 2:6, 0:6.

"Mehr als Abstiegskampf ist bei uns nicht drin", sagt Pöschke. Doch der Glaube an den Klassenerhalt lebt, spätestens, seitdem die Mannschaft am Vatertag den TV 1860 Fürth 5:4 geschlagen hat — nach 2:4-Rückstand. "Einen Sieg brauchen wir jetzt noch", so Patrick Pöschke, "dann sind wir vermutlich gerettet."

Keine großen Sprünge

Viel Geld können sie beim Turnerbund nicht in ihre Mannschaft stecken. Eine höhere fünfstellige Summe tragen sie Jahr für Jahr bei Sponsoren zusammen – doch die muss für die komplette Tennisabteilung reichen. Für die Jugend. Für die Bayernliga-Frauen. Für drei Herrenteams. Und so weiter. "Große Sprünge können Sie damit nicht machen", sagt Michael Kemnitz aus der Tennis-Vorstandschaft.

Also gehen sie lieber auf Werbetour: 40 Neumitglieder haben sie für die 430-Mann-Abteilung kürzlich an einem Infotag gewonnen, "mal sehen", sagt Kemnitz, "wie viel dabei bleiben, wenn die kostenreduzierte Testphase abgelaufen ist." Doch das soll fortan vermehrt das Konzept sein: Eigene Sportler fürs Tennis gewinnen und mit ihnen dann die Bayernliga halten. "Die höchste Klasse in Bayern ist und bleibt unser Ziel", so Kemnitz.

Bis zum vergangenen Jahr war das ein wenig anders. Da haben sie sich sogar die Bundesliga der Herren 30 geleistet, einmal wären sie am Ende sogar beinahe Deutscher Meister geworden. Die Profis lockten manchmal gut 100 Zuschauer auf die Tennisanlage – im Verhältnis zu den Kosten stand das leider nicht. Die hatten zwar Sponsoren komplett übernommen, Profispieler bezahlt, die unter dem Namen Turnerbund Werbung machen sollten. "Bernd Erhardt hat da viel Herzblut und Engagement reingesteckt", erzählt Kemnitz über einen Vereinskameraden, als es aber auch schwierig wurde, neben dem Geld eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzukratzen, haben sie es sein lassen.

Neue Aushängeschilder

Jetzt sind die Bayernliga-Teams die Aushängeschilder, teilweise mit Spielern, die schon immer beim Turnerbund Tennis spielen. Auch wenn kaum jemand an diesem Nachmittag an den Zaun tritt, um zuzusehen. Die Menschen, die gekommen sind, sitzen im Biergarten der Vereinsgaststätte.

Sie verpassen am Ende einen spannenden Schlussspurt, der mit 5:4 hauchdünn an Amberg II geht. Wieder hatte es nach den Einzeln 2:4 gestanden, wieder hatten sie sich aufgemacht, mit den Doppeln die Partie zu drehen. Sebastian Trunk, wieder die Ruhe selbst, und Patrik Pöschke gewinnen. Doch weil Marek Budos und Peter Svabik, der auch in einer Tennisschule auf dem Gelände arbeitet, 4:6. 2:6 unterliegen, ist der Traum vom gestürzten Ligaprimus ausgeträumt.

Immerhin lebt der viel wichtigere noch: Am 25. Juni trifft der Turnerbund auf Schlusslicht TC Rot-Weiss Erlangen. "Das Derby wird saisonentscheidend", sagt Patrick Pöschke.

CHRISTOPH BENESCH