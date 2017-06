Erlanger feiern im Trockenen

BERLIN/ERLANGEN - 13 Medaillen, viele vierte Plätze und noch mehr Bestzeiten konnten die Athleten der SG Mittelfranken mit Trainer Roland Böller von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit nach Hause bringen. Doch so richtig erfolgreich wurde die Veranstaltung erst, als sie wieder zu Hause waren.

Peter Varjasi konnte für die SG Mittelfranken eine Goldmedaille aus dem Becken fischen. Die noch größere Belohnung kam erst wieder zu Hause in Erlangen: Varjasi wurde für die 4x100m WM-Staffel Ende August nominiert. © Foto: Privat



Im Sport ist es ja immer so eine Sache. Ein ganzes Jahr kann man trainieren wie ein Wilder, sich optimal ernähren, vielen Verzückungen des Lebens entbehren, alles dem Sport unterordnen. Gerade Schwimmen verlangt ungeheure Disziplin, kaum eine Sportart ist derart trainingsintensiv: Neunmal in der Woche steigen die Jugendlichen unter Roland Böller in der Leistungsgruppe der SG Mittelfranken ins Wasser – vor der Schule, nach der Schule. Dazu gibt es Einheiten im Kraftraum und Laufrunden im Wald.

"Man sitzt mit nassen Haaren im Matheunterricht, alles riecht nach Chlor und man ist eigentlich nur müde", verriet Marie Graf kürzlich dieser Zeitung. Doch was für andere und auch sie manchmal eine große Qual ist, bereitet ihnen auch große Freude. "Die Schwimmer sind meine zweite Familie", sagt zum Beispiel Peter Varjasi, und für Nikita Rodenko, der mit seinen Eltern den Kriegswirren in der Ukraine entfloh, ist der Sport, sind die neuen Freunde beim Schwimmen noch einmal mehr.

Dann kommt irgendwann der große Tag, auf den sie all die Zeit hintrainiert, den sie so oft im Kopf durchgespielt haben – und es versagen die Nerven, es zwickt die Schulter, ein oder auch zwei oder drei Kontrahenten sind noch besser.

Die Entwicklung steht vorn

"Wir hatten sehr viele vierte Plätze, noch mehr Bestzeiten", sagt Roland Böller, der sich dann trotzdem freut. Fünf Tage war der Trainer mit 27 Schwimmerinnen und Schwimmern in Berlin bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, dem Saisonhöhepunkt für sein junges Team. Zwar folgen am Donnerstag nächster Woche noch die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften und am ersten Juli-Wochenende die Freiwasser-Meisterschaften, "doch da geht es darum, Erfahrung zu sammeln, sich auf den großen Sprung zu den Erwachsenen langsam vorzubereiten."

13 Medaillen wurden es in Berlin für die SG Mittelfranken, "das sind mehr als erwartet", sagt Böller, der im Vorfeld auf fünf spekuliert hatte. Doch viel schwerer wiegen für ihn die persönlichen Entwicklungen – auch ohne Edelmetall: "Da waren nahezu alle an einem Punkt, an dem wir sie zum Saisonhöhepunkt haben wollten. Die Zeiten sind ein wichtiger Faktor, um die Entwicklung abzulesen – die ist rundum positiv."

Gold für Varjasi

Zwar wurde es nur einmal Gold – Peter Varjasi gewann es über 50m Brust – , für mehr hatte das Team schlichtweg zu viel Pech: Neun vierte Plätze, teilweise hauchdünn wie bei Justin-Joy Dutschke, der über 200m Brust nur um vier Zehntel Gold verpasste – und es gar nicht aufs Treppchen schaffte. "Da waren wir alle sehr traurig, die Zeit war herausragend", so Böller. "Das tut mir auch als Trainer sehr weh."

Nicht mehr als ein Wimpernschlag, der zwischen Deutscher Meisterschaft und undankbarem vierten Rang liegt – ein extrem hohes Niveau, auf dem sich die Jahrgangsmeisterschaften bewegen. "Mit fünfmal Schwimmen in der Woche kommt man da nicht weit", sagt Roland Böller. "Da werden schon Höchstleistungen abverlangt." Wie groß die eigentlich waren, die die Schwimmer der SG Mittelfranken im Berliner Becken abrufen konnten, zeigt sich erst nach der Heimkehr. Peter Varjasi wurde als jüngster Starter für die 4x100m Freistil-Staffel der Junioren-Weltmeisterschaften in Indianapolis/USA Ende August nominiert. Er ist damit heuer der einzige WM- Starter der SG Mittelfranken. Annalena Wagner zählt zu den 16 deutschen Starterinnen bei den größten internationalen Wettkämpfen für 15-Jährige: dem European Youth Olympic Festival (EYUP) in Ungarn Ende Juli. "So wurden aus den zunächst schon sehr guten Jahrgangsmeisterschaften doch noch herausragende Meisterschaften", freut sich Roland Böller.

Der muss bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften aber auf Aushängeschild Peter Varjasi verzichten – der muss nun auch außerhalb des Beckens fleißig sein: Der Realschulabschluss steht an.

