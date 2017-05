Erlanger Football-Spieler: "Es kommt das Getrunkene wieder hoch"

Yannic Westrich spielt American Football bei den Erlangen Sharks, wenn es heiß wird, wird ihm unter der Ausrüstung schon mal schwummrig - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Die Sonne steht als Feuerball am knallblauen Himmel über der Kurt-Schumacher-Straße, die Luft flirrt. Ausgerechnet jetzt muss Yannic Westrich seinen Körperpanzer anlegen, den Football-Helm aufsetzen. Der Spieler der Erlangen Sharks spielt mit seinem Team in der Bayernliga an diesem hochsommerlichen Samstag gegen Ansbach, es wird ein deutlicher Sieg werden. Doch auch ein besonders anstrengender Nachmittag.

Yannic Westrich von den Erlangen Sharks. © Oliver Winkler



Herr Westrich, mal ehrlich: Freut man sich als Footballspieler am Morgen eines Saisonspiels, wenn die Sonne so intensiv vom Himmel brennt wie heute?

Wenn so ein Wetter ist wie heute, dann nicht. Es ist schon extrem heiß, alles über 25 Grad ist in der prallen Sonne echt schrecklich. Aber das gehört dazu. Wir spielen wenn’s regnet und wenn’s heiß ist. Da können wir so wie so nichts daran ändern. Ich freue mich eigentlich immer aufs Spiel.

Es muss doch unfassbar heiß sein unter dieser massiven Ausrüstung – Sie tragen einen Körperpanzer, einen Helm?

Sie sagen es: Da kommen noch ein paar Grad dazu, wenn wir uns angezogen haben. Man kann da aber auch ein paar Sachen unter dem Schutz weglassen, trotzdem wäre ich heute lieber so luftig angezogen wie Sie. An solchen Tagen ist man im Endeffekt recht schnell komplett nass, als hätte man geduscht. Aber das wäre man glaube ich auch ohne diese dicke Schicht Ausrüstung.

Wird es einem darunter manchmal schwummrig, wenn auch noch massive Belastung dazu kommt, man einen Sprint ansetzen muss?

Das kommt tatsächlich vor, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Wenn man bei dem Wetter in der Ausrüstung ein paar Mal über den Platz sprintet, hier und da noch einen Check mitbekommt, ist Schwindel keine Überraschung. Wenn’s schlecht läuft, kommt das Getrunkene auch mal wieder hoch – komplett.

Wie viel Wasser trinken Footballspieler denn, wenn es so heiß ist?

Unterschiedlich. Im Allgemeinen kann man sagen, dass wir pro Spiel in etwa zwei bis drei Liter Wasser trinken. An heißen Tagen können es aber auch mal locker vier Liter werden, also das Doppelte, das ist keine Ausnahme. Das ist auch unglaublich wichtig, vor allem wenn man viel am Rennen ist. Aber auch wenn wir viel trinken, verhindert das nicht, dass einem schwummrig wird. Leider.

Gibt es andere Tricks in der Sportart zum Abkühlen?

Nein, eigentlich nichts Spezielles. Wir haben ein Zelt, das ein bisschen Schatten spendet. Unsere Betreuer halten auch immer ein paar Behälter mit kaltem Wasser bereit und ein paar kalte Handtücher. Sonst aber gibt es nur das, was Sportler in allen Sportarten gegen die Hitze und den Durst tun: Trinken, Trinken, Trinken.

Ein ausführlicher Bericht zu den Erlangen Sharks folgt mit Bildergalerie in den kommenden Tagen und unter www.nordbayern.de/erlangen

Interv. und Foto: OLIVER WINKLER