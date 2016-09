Erlanger gewinnen Silber und Bronze am Walchsee

ERLANGEN - Die Europameisterschaften im Mitteldistanz-Triathlon fanden in und am Walchsee statt. Bernd Hagen vom Team Arndt wurde in der „AK 40“ Vize-Europameister und Gerhard Müller „AK 70“ vom TDM-Franken aus Erlangen holte sich die Bronze-Medaille.

Zeigen stolz ihre Medaillen: Die Triathleten Gerhard Müller (li.) und Bernd Hagen. © Foto: privat



Bei fast jeden Armzug auf den 1,9 Kilometern im Wasser hatte man einen herrlichen Blick auf den „Zahmen Kaiser“. Die anschließende 90 Kilometer lange Radstrecke — trotz der 1200 Höhenmeter — war ein Traum. Auf den für Autoverkehr gesperrten Straßen konnte man auch mal den Blick in die Natur schweifen lassen. Für die abschließenden 21,1 Kilometer im Laufen auf welligem Terrain musste man den Walchsee viermal umrunden, bevor man ins Ziel abbiegen durfte.

Insgesamt waren 1566 Athleten gemeldet – davon 810 Sportler, die um die Europameisterschaft bei der Elite und den Altersklassen kämpften. Bernd Hagen hatte in seiner „AK 40–44“ 132 Konkurrenten. Mit der sechstbesten Zeit beendete er das Schwimmen (27:47 Minuten) und durch die drittbeste Zeit im Radfahren (2:18 Stunden) ging er an dritter Stelle auf die Laufstrecke.

Beste Laufzeit reicht nicht

Mit der besten Laufzeit (1:25 Stunden) konnte er sich noch auf Platz zwei vorarbeiten (Gesamt 4:16:50) und einen österreichischen Athleten mit vier Sekunden Vorsprung noch abfangen.

In der „AK 70“ kamen von den elf Teilnehmern nur sieben ins Ziel. Gerhard Müller schwamm die zweitbeste Zeit von 42:06 Minuten, hatte jedoch schon zehn Minuten Rückstand auf den späteren Sieger. Trotz eines 28er Radschnitt (3:14 Stunden) konnte Müller den Abstand nicht verkürzen.

Hinzu kam, dass in der Wechselzone ein Helfer die Radbrille versehentlich in den Wechselbeutel verstaut hatte und es gute vier Minuten dauerte, bis der Radbeutel wieder gefunden war. Auch die schnellste Laufzeit half dann nichts – dass Müller acht Sekunden hinter einem Italiener ins Ziel kam. Doch für ihn sei es besser so, als vielleicht als Vierter ins Ziel zu kommen. Schließlich bekam er Bronze.

