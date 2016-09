Erlanger Hockey-Herren: Klatsche zum Auftakt

In der Regionalliga verliert der TBE gegen Dürkheim - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Auch als Underdog hatte sich der Turnerbund Erlangen etwas gegen den Dürkheimer HC ausgerechnet. Am Ende aber hagelte es eine 0:4-Pleite.

Liefen meist nur hinterher: Die Hockeyspieler des TB Erlangen (gelbes Trikot) mussten gegen den favorisierten Dürkheimer HC eine deutliche Niederlage einstecken. © Foto: Harald Sippel



Liefen meist nur hinterher: Die Hockeyspieler des TB Erlangen (gelbes Trikot) mussten gegen den favorisierten Dürkheimer HC eine deutliche Niederlage einstecken. Foto: Foto: Harald Sippel



Die Hausherren, in der vergangenen Saison noch knapp mit der besseren Tordifferenz dem Abstieg aus der 1. Regionalliga Süd entgangen, starteten personell geschwächt und ohne Trainer in die Runde. Der Dürkheimer HC hatte die Vorsaison auf dem zweiten Platz abgeschlossen und liebäugelt mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Dementsprechend entwickelte sich die Partie. Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend und setzten die junge Erlanger Mannschaft mit langen Bällen in den Schusskreis unter Druck. Eine Strafecke schon in der vierten Minute war die Folge. Der platzierte Schlenzer konnte von einem Erlanger Verteidiger nur mit dem Körper auf der Torlinie abgewehrt werden. Durch den fälligen Siebenmeter ging der DHC in Führung.

Die Erlanger schienen durch den frühen Rückstand aus dem Konzept gebracht. Es gelang ihnen nicht, die gefährlichen, steilen Pässe der Dürkheimer aus dem Halbfeld in den eigenen Kreis zu unterbinden. Zwei weitere Strafecken waren die Folge, die der Favorit aber nicht verwandelte. Die Gäste griffen weiter an. Der Turnerbund konnte sich nicht befreien.

Allein in der 15. und 16. Minute kamen die Dürkheimer zu drei Abschlüssen. Zweimal parierte der Erlanger Keeper Moritz Dycke. Ein Schuss knallte gegen den Pfosten. In dieser Situation nahm Jochen Heimpel, der die Mannschaft im Spiel betreute, eine Auszeit. Der Plan, das Geschehen zu beruhigen und der jungen Erlanger Mannschaft Sicherheit zu geben, ging auf. Der TBE fing sich.

Unterzahl überstanden

Die Defensive um Abwehrchef Carsten Braun stand nun besser, das Mittelfeld, geführt von Kapitän Lukas Bernet, arbeitete gut nach hinten und die Dürkheimer scheiterten am Schusskreis. So konnten die Erlanger auch eine Unterzahl nach grüner Karte für Fabian Dauphin überstehen. Die solide Abwehrleistung bereitete dem DHC Schwierigkeiten.

Den zweiten Durchgang begannen die Erlanger kämpferisch. In der 37. Minute spielte Moritz Wank den aufgerückten Marcel Hertlein an, der den Ball im Kreis der Gäste gekonnt auf den Fuß eines Gegenspielers legte. Die anschließende Strafecke lief die Abwehr des DHC ab. In dieser Offensiv-Phase des Turnerbunds gelang den Gästen in der 39. Minute 2:0.

Die Dürkheimer kombinierten sich bei einem Konter durch die noch ungeordneten Reihen des TB und schlossen souverän aus kurzer Distanz ab. Trotzdem gaben die Erlanger nicht auf. Immer wieder versuchten sie, nach vorne zu spielen. Gefährlich waren sie aber nur durch Einzelaktionen.

Letztlich bestätigten die Dürkheimer ihre Rolle aber klar. In der 54. Minute störten die Gäste den Aufbau der Erlanger erfolgreich, gewannen den Ball und nach zwei schnellen Pässen schloss ein Stürmer mit einer schönen Drehung um den herausgeeilten Erlanger Torhüter ab.

Die Erlanger hatten nun immer größere Schwierigkeiten, dem technisch überlegenen Spiel des DHC etwas entgegenzusetzen. In Minute 57 gelang den Dürkheimer, nachdem sie zweimal an Dycke gescheitert waren, im Nachschuss das 4:0. Auch wenn die Niederlage damit deutlich ausfiel, gelang es den Erlangern doch, durch phasenweise, vor allem in der ersten Halbzeit, gute, kämpferische Defensivarbeit eine höhere Niederlage zu verhindern. Kapitän Bernet sprach von einer „klaren Standortbestimmung“. Die Fehler im Spielaufbau, dem defensiven und offensiven System, gelte es im Training zu beheben. Im Heimspiel am Samstag gegen Darmstadt wollen die Erlanger wieder alles geben.

TB Erlangen: Dycke (TW), Braun, Schmidt, Lucius, Altmann T., Bernet (C), Wank M., Hertlein, Harder, Wank T., Dauphin, Altmann D., Ostermeyer, Mengin, Hoffmann, Meyer.

en